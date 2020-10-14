Alımlar başlıyor... 2020 TİGEM geçici mevsimlik işçi alımları ne zaman? İŞKUR geçici mevsimlik işçilere kadro var mı?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) geçici mevsimlik işçi alımını ne zaman yapacak araştırılıyordu. Geçici mevsimlik işçilere kadrosu için araştırma yapan vatandaşlara, TİGEM'den haber geldi. Personel ilanı, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı ve geçici mevsimlik işçi alınacağı paylaşıldı. Alımlar İŞKUR üzerinden gerçekleşecek. Geçici mevsimlik işçi kadrosuna dahil olmak isteyen adaylar, en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR kaydı yapabilir ya da İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden başvuru gerçekleştirebilir.Peki TİGEM geçici mevsimlik işçi alımı şartları... 2020 TİGEM MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? TİGEM mevsimlik işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak araştıranlara, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 19 – 23 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacağını belirtelim. 19 Ekim Pazartesi yapılacak TİGEM geçici mevsimlik işçi alımları için toplam 496 kişi alınacak. Hangi şehirlerde geçici mevsimlik işçi alınacağı ise İŞKUR ekranlarından öğrenilebilecek. 23 Ekim Cuma günü başvurular son bulacak. Geçici mevsimlik işçi kadrosu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacağı ise henüz açıklanmadı. Geçici mevsimlik işçi alım şartları neler?



TİGEM GEÇİCİ MEVSİMLİK İŞÇİ KADROSU ALIM ŞARTLARI NELER? TİGEM geçici mevsimlik işçi kadrosuna dahil olmak için başvuru şartları detayları aşağıda yer alıyor. TİGEM geçici mevsimlik işçi kadrosu başvuru şartlarında yer alan bilgiye göre 18 ve 45 yaş aralığındaki vatandaşlar başvuru yapabilecek. 2020 TİGEM geçici mevsimlik işçi kadrosu alımı için, başvuru yapılan yerde ikamet etmek de oldukça önemli.

TİGEM GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI 1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 2) 18 – 45 yaş aralığında olmak, 3) Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme, Şartlarını taşımaları gerekmektedir. 4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,