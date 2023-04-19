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Alışılagelmişin dışında görüntü! İstanbul Otogarı bayramda boş kaldı: Bu kez fiyatlar değil tercih değişti

19.04.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'na iki gün kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda alışılagelmiş yolcu yoğunluğu oluşmadı. Sektör temsilcileri bilet fiyatlarının uygun olmasına rağmen yoğunluğun yaşanmadığını belirterek, "Hava ve demiryollarındaki düşük fiyat uygulaması karayolunun payını yüzde 40-50 oranında daralttı. Yani ek sefer bile doğru dürüst yapılmadı" dediler. Bilet fiyatları ise 300 lira ila 700 lira arasında farklılaşıyor.

Alışılagelmişin dışında görüntü! İstanbul Otogarı bayramda boş kaldı: Bu kez fiyatlar değil tercih değişti

İstanbul'da Ramazan Bayramı'na iki gün kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda her yıl ortaya çıkan yoğunluk görüntüleri bu yıl oluşmadı. Her bayram öncesi memleketine ve tatile gitmek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu otogar, bu sene sakin. Otobüslerin ve peronların da boş olduğu görüldü.

Bilet fiyatları bu sene de geçen sene olduğu gibi 300 ila 500 lira arasında değişirken, yolcular bu durumu olumlu karşıladı. Otobüs firması yetkilileri ise bilet fiyatlarının uygun olmasına rağmen otogarda bu yıl yoğunluk yaşamadıklarını ifade ettiler. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, geçen bayramlara nazaran bu yıl otogardaki yolcu yoğunluğunun yüzde 50 oranında düştüğünü söyledi.

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"HAVA VE DEMİRYOLLARINDAKİ DÜŞÜK FİYAT UYGULAMASI KARAYOLUNUN PAYINI DARALTTI"

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, otogarda yoğunluğun olmamasının nedenlerinden birinin 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler olduğunu ifade ederek, "İlkokul ve ortaöğretim okullarının tatil olması bizde büyük bir hareket yaratmaz. Bizim için üniversiteler önemli. Üniversitelerin bir kısmı zaten uzaktan eğitim yapıyor. Hareketlilik durdu. Ekonomik koşulların bozuk olması da etkiliyor. Öğrenciler seyahat edemiyor. Her hafta evine giden öğrenciler ayda bir kere gidebiliyorlar. Seçim atmosferi var bir taraftan, insanlar beklenti içinde. Hava ve demiryollarındaki düşük fiyat uygulaması karayolunun payını yüzde 40-50 oranında daralttı. Yani geçen seneki tatilleri kıyasladığımızda yüzde 50 daralma var. Yani ek sefer bile doğru dürüst yapılmadı. Çok az yöreye ek sefer yapılabildi. Onun için ek seferlerde beklenen olmadı" şeklinde konuştu.

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Mevsimin de bu yoğunluğu etkilediğini vurgulayan Yıldırım, "Tatil zamanı değil şu anda, havalar soğuk, serin. İstanbul'dan Van'a uçakla 600 liraya gidiyorsunuz. İstanbul'dan otobüste şu anda 850 lira kurtarmıyor. Çünkü İstanbul'dan Ankara fiyatı neyse uçakla Van'ın fiyatı da aynı. Otobüste böyle bir lüks yok. Geçen sene akaryakıt fiyatlarının 30 lirayı bulduğu dönemde sektörde ciddi bir maliyet artışı nedeniyle fiyat alınmıştı. Son 6 aydan beri hiçbir firmamız yeni fiyat almış değil. Eski fiyatlar uygulanıyor. Ancak kış aylarına girerken sektörde hem hava yollarıyla, hem demir yollarıyla, hem de kendi içindeki rekabetten dolayı bir indirim uygulandı. Bu indirimler yüzde 30'u geçmemesi lazımken yüzde 50'ye, 60'a yakın indirim yapan firmalar oldu. Tabii bu indirimleri şu anda hareket olunca kaldırdılar. Otogara gittiğinizde bunları gözlemleyebilirsiniz zaten. Şu anda çoğu firma zararına çalışıyor" dedi.

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"FİYATLAR UYGUNDU, İNTERNETTEN ÇOK UYGUNA ALDIM"

Memleketi Bursa'ya giden Ali Yiğit, "Bileti birkaç hafta önce internet üzerinden aldım. Kendim de eski otobüs şoförü olmama rağmen bilet bulamadım. Fiyatlar uygundu, internetten çok uyguna aldım. Bursa'ya bileti 116 liraya aldık. Diğer firmalarda biraz yüksekti. Ama kendim de otobüs şoförü olduğum için yoldaki maliyetleri düşünürsek bilet fiyatları düşük" diye konuştu.

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"ARİFE GÜNÜ ARABAMIZ BOŞ, YOLCU YOK"

Otobüs firması çalışanı Yılmaz Sarıhan bilet fiyatlarının uygun olmasına rağmen geçen yıla göre yoğunluğun yarı yarıya düştüğünü belirterek, "Eski bayramlar gibi yoğunluk yok. İnsanlarda para olmadığı için bir yere gidemiyor. Geçen bayramlarda arabalarımız dolu gidiyordu, şimdi koltuklarımız boş gidiyor. Mesela arife günü arabamız boş, yolcu yok yani. Şu anda İstanbul-Ağrı arası bilet fiyatı 700-750 lira aralığında. Geçen yıl bilet fiyatları 700 liraydı. Enflasyon yüzde yüz artı bilet fiyatları yerinde duruyor. Geçen yıla göre artış yapılmadı fiyatlarda. Ama yine de yolcu yok. Durumumuz iyi değil böyle giderse firmayı kapatacağız" ifadelerini kullandı. Bir kadın yolcu ise biletini kolay aldığını söyleyerek, "Geçen yıla göre yoğunluk vardı ama bilet bulabildik yine de. Geçen yılki bilet fiyatlarıyla bu yılki fiyatlar aynı gibi" şeklinde konuştu.

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