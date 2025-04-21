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Alışveriş bağımlılığını azaltmanın 5 etkili yöntemi

İnsanların kendilerini stres altında hissettiği zamanlarda durumu tersine çevirebilmek, rahatlamak ya da oyalanmak için yaptığı bazı şeyler vardır. Bu bazen spor, bazen sanat etkinlikleri bazen de alışverişe çıkmak gibi kişiden kişiye farklılık gösteren zevklere göre gerçekleştirilen davranışlar olabilir.

Alışveriş bağımlılığını azaltmanın 5 etkili yöntemi
Ferhan Petek

Her konuda olduğu gibi alışverişte de fazlaya kaçmak bağımlılık olarak tanımlanır. Alışveriş bağımlılığı, başlangıçta iyi hissettirse de, kaygı, depresyon gibi durumların önüne geçtiği zannedilse de ileri boyutlarda başka problemlere yol açabilir. Oniomania adı verilen kompulsif alışveriş bağımlılığı halk arasında çok sık rastlanan ve fark edilmediği sürece ciddi problemlere neden olabilen bir rahatsızlıktır. Fark edilmesi zor olabilir. Bu yüzden kontrol edilmeli ve tüketim eğiliminin gitgide yükseldiği günümüzde mutlaka kontrol altına alınmalıdır.

Alışveriş bağımlılığı nasıl anlaşılır?

Alışveriş bağımlılığı hemen anlaşılabilecek bir durum olmayabilir. Kişi, bağımlılığını fark etmek ya da kabullenmek yerine alışveriş için geçerli kabul edilebilecek bahaneler üretebilir. Bir kişinin alışveriş bağımlısı olup olmadığını anlamak için çeşitli belirtilerin gözlemlenmesi gerekir. Belirtiler kişinin kendi ya da yakın çevresi tarafından gözlemlenmelidir. Bu belirtilerden bazıları şunlardır:

  • Sürekli olarak ne satın alacağını düşünmek
  • Herhangi bir şey satın aldıktan hemen sonra gelen pişmanlık ya da suçluluk duygusu
  • Mali problemler oluşması ve borçlanma
  • Alınan şeyler hakkında yakın çevreye yalanlar söylemeye başlamak
  • Birlikte yaşanan kişilerden satın alınanları saklamak
  • Stresli ya da üzgün olunan, olumsuz bir durum yaşanan her anın ardından alışverişe çıkma isteği
  • İhtiyaç olmayan şeyleri de almak
  • Nakit parada sıkıntı yaşamak
  • Kredi kartı kullanıyorsa var olan kartların bakiyeleri ödenmeden yeni kredi kartları için başvuru yapmak
  • Alışveriş yapılamadığı zaman çok sinirli ve stresli olmak

Alışveriş bağımlılığını azaltmanın 5 etkili yöntemi nedir?

Birçok sorun gibi alışveriş bağımlılığına karşı kişilerin korunabilmesi için de çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu noktada önemli olan kişinin alışveriş bağımlısı olduğunu kabul etmesi ya da yakın çevresinin bu durumu fark etmesidir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşanabilen alışveriş bağımlılığının ortaya çıkmasında etken bazı durumlar şunlardır:

  • Materyalizm
  • Kişilik özelikleri
  • Çeşitli ruh sağlığı koşulları
  • Yaş dönemlerinin etkileri
  • Reklamların etkisi ve manipülasyon

Terapinin etkin yöntem olarak kullanıldığı alışveriş bağımlığı azaltılabilir. Bunun için en etkili olduğu uzmanlar tarafından tespit edilen 5 yöntem şunlardır:

  • Alışverişe bir hedefle gidebilmek için liste yapılmalıdır.
  • Kredi kartı alınmamalı, alışveriş için gerekli olacak miktarda nakit para alınmalıdır.
  • Bir şeyin ucuz ya da indirimde olması değil, gerekli olması ön planda tutulmalıdır ve gereksiz olmayan bir şey alınmamalı ve listeye konmamalıdır.
  • Tüketmekten çok üretmeye odaklı olunmalıdır. Sanat etkinlikleri bu noktada yardımcı olabilmektedir.

  • Mutsuz ve stresli olunan anlarda alışveriş yerine başka bir etkinlik yapılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
alışveriş
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