Alışveriş bağımlılığını azaltmanın 5 etkili yöntemi

Her konuda olduğu gibi alışverişte de fazlaya kaçmak bağımlılık olarak tanımlanır. Alışveriş bağımlılığı, başlangıçta iyi hissettirse de, kaygı, depresyon gibi durumların önüne geçtiği zannedilse de ileri boyutlarda başka problemlere yol açabilir. Oniomania adı verilen kompulsif alışveriş bağımlılığı halk arasında çok sık rastlanan ve fark edilmediği sürece ciddi problemlere neden olabilen bir rahatsızlıktır. Fark edilmesi zor olabilir. Bu yüzden kontrol edilmeli ve tüketim eğiliminin gitgide yükseldiği günümüzde mutlaka kontrol altına alınmalıdır.
Alışveriş bağımlılığı hemen anlaşılabilecek bir durum olmayabilir. Kişi, bağımlılığını fark etmek ya da kabullenmek yerine alışveriş için geçerli kabul edilebilecek bahaneler üretebilir. Bir kişinin alışveriş bağımlısı olup olmadığını anlamak için çeşitli belirtilerin gözlemlenmesi gerekir. Belirtiler kişinin kendi ya da yakın çevresi tarafından gözlemlenmelidir. Bu belirtilerden bazıları şunlardır:
Birçok sorun gibi alışveriş bağımlılığına karşı kişilerin korunabilmesi için de çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu noktada önemli olan kişinin alışveriş bağımlısı olduğunu kabul etmesi ya da yakın çevresinin bu durumu fark etmesidir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşanabilen alışveriş bağımlılığının ortaya çıkmasında etken bazı durumlar şunlardır:
Terapinin etkin yöntem olarak kullanıldığı alışveriş bağımlığı azaltılabilir. Bunun için en etkili olduğu uzmanlar tarafından tespit edilen 5 yöntem şunlardır:
Mutsuz ve stresli olunan anlarda alışveriş yerine başka bir etkinlik yapılmalıdır.