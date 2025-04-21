Her konuda olduğu gibi alışverişte de fazlaya kaçmak bağımlılık olarak tanımlanır. Alışveriş bağımlılığı, başlangıçta iyi hissettirse de, kaygı, depresyon gibi durumların önüne geçtiği zannedilse de ileri boyutlarda başka problemlere yol açabilir. Oniomania adı verilen kompulsif alışveriş bağımlılığı halk arasında çok sık rastlanan ve fark edilmediği sürece ciddi problemlere neden olabilen bir rahatsızlıktır. Fark edilmesi zor olabilir. Bu yüzden kontrol edilmeli ve tüketim eğiliminin gitgide yükseldiği günümüzde mutlaka kontrol altına alınmalıdır.

Alışveriş bağımlılığı nasıl anlaşılır?

Alışveriş bağımlılığı hemen anlaşılabilecek bir durum olmayabilir. Kişi, bağımlılığını fark etmek ya da kabullenmek yerine alışveriş için geçerli kabul edilebilecek bahaneler üretebilir. Bir kişinin alışveriş bağımlısı olup olmadığını anlamak için çeşitli belirtilerin gözlemlenmesi gerekir. Belirtiler kişinin kendi ya da yakın çevresi tarafından gözlemlenmelidir. Bu belirtilerden bazıları şunlardır:

Sürekli olarak ne satın alacağını düşünmek

Herhangi bir şey satın aldıktan hemen sonra gelen pişmanlık ya da suçluluk duygusu

Mali problemler oluşması ve borçlanma

Alınan şeyler hakkında yakın çevreye yalanlar söylemeye başlamak

Birlikte yaşanan kişilerden satın alınanları saklamak

Stresli ya da üzgün olunan, olumsuz bir durum yaşanan her anın ardından alışverişe çıkma isteği

İhtiyaç olmayan şeyleri de almak

Nakit parada sıkıntı yaşamak

Kredi kartı kullanıyorsa var olan kartların bakiyeleri ödenmeden yeni kredi kartları için başvuru yapmak

Alışveriş yapılamadığı zaman çok sinirli ve stresli olmak

Alışveriş bağımlılığını azaltmanın 5 etkili yöntemi nedir?

Birçok sorun gibi alışveriş bağımlılığına karşı kişilerin korunabilmesi için de çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu noktada önemli olan kişinin alışveriş bağımlısı olduğunu kabul etmesi ya da yakın çevresinin bu durumu fark etmesidir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşanabilen alışveriş bağımlılığının ortaya çıkmasında etken bazı durumlar şunlardır:

Materyalizm

Kişilik özelikleri

Çeşitli ruh sağlığı koşulları

Yaş dönemlerinin etkileri

Reklamların etkisi ve manipülasyon

Terapinin etkin yöntem olarak kullanıldığı alışveriş bağımlığı azaltılabilir. Bunun için en etkili olduğu uzmanlar tarafından tespit edilen 5 yöntem şunlardır: