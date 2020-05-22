Alışveriş yapacaklar dikkat! 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması, 81 ilde aynı anda ilk kez Ramazan Bayramı’nda uygulanacak. Peki, bakkal ve marketler bayram öncesi bugün (cuma) ve arife günü (cumartesi) kaçta açılıyor? Bakkal ve marketler kaça kadar açık olacak, kaçta kapanacak? Bugün ve yarın hangi işyerleri, nereler açık olacak? İşte detaylar:
Sokağa çıkma kısıtlaması bugün gece yarısı başlayıp 26 Mayıs gece yarısı sona erecek. Sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günerini kapsıyor.
İlk kez 81 ilde uygulanacak 4 günlük kısıtlama öncesi bugün market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edecek, arife günü (cumartesi) de 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
Bayram günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak.
Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.
Kısıtlamanın olduğu günler vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
Valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu, lastik tamircisi ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri 23-26 Mayıs tarihlerinde açık olacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayram günlerinde gazete dağıtımı, evlere servis şeklinde, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve vefa sosyal destek birimleri aracılığıyla yapılacak. Arife günü gazete dağıtımı/satışı, marketler ve bakkallar aracılığıyla gerçekleştirilecek.
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