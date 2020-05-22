Alışveriş yapacaklar dikkat! 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması, 81 ilde aynı anda ilk kez Ramazan Bayramı’nda uygulanacak. Peki, bakkal ve marketler bayram öncesi bugün (cuma) ve arife günü (cumartesi) kaçta açılıyor? Bakkal ve marketler kaça kadar açık olacak, kaçta kapanacak? Bugün ve yarın hangi işyerleri, nereler açık olacak? İşte detaylar:

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sokağa çıkma kısıtlaması bugün gece yarısı başlayıp 26 Mayıs gece yarısı sona erecek. Sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günerini kapsıyor.

BAKKAL VE MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

İlk kez 81 ilde uygulanacak 4 günlük kısıtlama öncesi bugün market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edecek, arife günü (cumartesi) de 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Bayram günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak.

FIRINLAR NASIL ÇALIŞACAK?

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.