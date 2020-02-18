FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Alışverişlerinizde gramaj mağduru olmayın! Alışveriş fişinizi saklayın

Alışverişlerinizde gramaj mağduru olmayın! Alışveriş fişinizi saklayın

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.02.2020 12:14 | Son Güncelleme

Bilinçli Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Ömer Keser, satıcı firmaların, özellikle sirkülasyonu çok fazla olan firmaların, birtakım ambalaj çeşitlerindeki gramajlarının fazla olduğunu belirterek, “Darası alınmadan yani tartı sıfırlamadan üzerine koyarak işlem yapılıyor. Ürün, istenilen yerine, 17-18 gram eksik olarak tüketiciye veriliyor.” dedi. Tüketicilerin fişlerini muhafaza etmesi konusuna uyardı.

Alışverişlerinizde gramaj mağduru olmayın! Alışveriş fişinizi saklayın

Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin son günlerde gramaja dair yaşadıkları problemlerle ilgili şikayetlerde bulunduklarını bildirdi.

Keser, tüketicilerin, fındık, kuruyemiş, tatlı, baklava ve böreği özel kutulu ambalajlar satın aldıklarında, ürünlerinde gramajın eksik olduğunu yani satıcının kendilerine eksik gramajda ürün verdiğini ifade ettiklerini dile getirdi.

Satıcı firmaların, özellikle sirkülasyonu çok fazla olan firmaların, bazı ambalaj çeşitlerindeki gramajlarının fazla olduğunu belirten Keser, darasının alınmadan yani tartının sıfırlanmadan üzerine koyarak işlem yapıldığını ve ürünün istenilen kilogram yerine, 17-18 gram eksik şekilde tüketiciye verildiğini ifade etti.

Keser, oturan, kilitli, körüklü ambalaj veya kalın kutular denilen, boş olarak tartıldığında 14-18 gram gelen ambalajlarla karşılaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu ürünlerin böyle satılmasından dolayı sakınca yok. Sadece bu ambalajın ürünlerin gramajına dahil edilmesine karşıyız. Burada tüketicinin hakkı engelleniyor. Yani tüketicinin evrensel hakkı olan bilgilenme hakkı açık olarak engelleniyor. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde, net olarak ürünlerin fiyatının vergiler dahil tüm miktarının ifade edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Fakat, siz aldığınız her 1 kilo çam fıstığında, onun her 17 gramı maalesef tartılarda ambalaj, gramaj sıfırlanmadığı için eksik. Günde bin ürün bu yöntemle satıldığında, 17 gramdan, 17 kiloya denk geliyor. Kilosu, 100-120 lira olan fıstık, tatlı için çok ciddi bir rakam karşımıza çıkabiliyor."

YÖNETMELİĞE AYKIRI VE HAKSIZ KAZANÇ

Gramaj eksikliğinin haksız bir kazanç ve uygulamanın kanuna aykırı olduğuna işaret eden Keser, tüketiciye bir ürünün ambalajda satıldığında, ambalajında bir fiyatının olduğunu, açıkça bilgi edinme hakkı çerçevesinde de ifade edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ambalajın parayla satıldığının vurgulanması gerektiğini söyleyen Keser, “Ambalajın gramajını, tüketicinin parasını vererek satın aldığı ürünün gramajına dahil etmeniz mümkün değildir. Bunu yapmıyorsanız eğer, ürünle birlikte satıyorsanız, tüketicinin bilgilenmeye hakkı vardır, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı hareket ediyorsunuzdur.” yorumunu yaptı.

Tüketicilerin böyle bir durumla karşılaştıklarında bulundukları ilçe belediyelerine dilekçe veya telefonla ihbarda bulunmaları gerektiğini anımsatan Keser, “Aynı zamanda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ticaret İl Müdürlükleri’nin buraları denetlemesi gerekiyor. Yine aynı 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu Fiyat Etiketi Yönetmeliği çerçevesinde odalar kendilerine bağlı kuruluşların tartılarını denetlemekle mükellefler. Burada müteselsilen birçok tarafın, yani saydığım üç kurumun da, denetim yapması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

FİŞLERİNİZİ MUHAFAZA EDİN

Ömer Keser, bu konuyla ilgili tedbir alınmazsa,gramaj vurgunun devam edeceğine değinerek, "Tüketiciler eksik gramaja, ambalaja para ödeyerek satın alımlarına devam edecekler. İşletmelerle görüştüğümüzde gramajlarında bir maliyeti olduğunu söylüyorlar. Biz gramajların maliyetini fiyatın tamamının üzerine yansıtabilirsiniz ama darasını almadan tartıyı sıfırlamadan yaptığınız her işte tüketiciden elde edilen haksız kazançtır. Dolayısıyla tüketicinin ekonomik çıkarlarının gözetilmesi anlamında bunun engellenmesi için denetimlerin devam etmesi gerekiyor." dedi.

Keser sözlerini şöyle tamamladı:

"İşletmeler maliyeti düşünüyor. Bu maliyeti kendilerinin değil, tüketicinin karşılaması gerektiğini söylüyorlar. Tüketici, bu ürünleri cebini doldurarak satın alamaz ki. Bahsettiğimiz fıstık, tatlı, elbette tüketici bunları ambalaj ile satın alacak. Ambalajın fiyatını ürünün gramajına dahil edemezsiniz. Darasını sıfır almanız lazım. Bu bir çıkış yolu değil. Zaten tüketicilerimiz, bu konuyla karşılaştıklarında belediyeleri, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri’ne, odalara ihbar ettiklerinde gerekli denetimlerden bu çıkacaktır. Tüketicilerimiz fişlerini muhafaza etsinler. Bu fişlerde aldıkları gramajların, aldıkları ürünün gramajının aynı olmadığını gördükleri zaman bu konu ile ilgili durum ortaya çıkacaktır."

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDüğünlere olur böyle şeyler!Düğünlere olur böyle şeyler!
'Korona virüs' darbesi! Fiyatı 40 liraya çıkacak 'Korona virüs' darbesi! Fiyatı 40 liraya çıkacak
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fiş, gram, tüketici,

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Koronavirüs salgını Apple'ı vurdu

Koronavirüs salgını Apple'ı vurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Koronavirüs onları da vurdu!

Koronavirüs onları da vurdu!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

Elektrikte yeni tarife yolda

Elektrikte yeni tarife yolda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alışverişlerinizde gramaj mağduru olmayın! Alışveriş fişinizi saklayın

Alışverişlerinizde gramaj mağduru olmayın! Alışveriş fişinizi saklayın

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Kayseri'de çekirdeğe 'Korona virüs' darbesi! Fiyatı 40 liraya çıkacak

'Korona virüs' darbesi! Fiyatı 40 liraya çıkacak

Sabancı Holding ve PPF, Temsa'yı yüzde 50-50 satın almak için uzlaştı

Temsa ile ilgili önemli gelişme!

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Altın fiyatlarında hızlı yükseliş

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3. yüksek barajı Yusufeli barajında yükseklik 184 metreye ulaştı

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3. yüksek barajı Yusufeli barajında yükseklik 184 metreye ulaştı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.