Alışverişte yeni düzenleme! Türkiye için bir ilk olacak, tüm detayları belli oldu... 30 Temmuz'da başlıyor

Mağaza dışı ürün satışı ile ilgili Ticaret Bakanlığı düğmeye basmıştı. Doğrudan satış için ilk kez yasal düzenleme yapılırken detaylar belli olmuştu. Görüşe açılan taslak düzenlemede birçok ayrıntıya yer verilmişti. Buna göre, 14 günlük cayma hakkının 30 güne çıkmasının yanı sıra tüketicilerin hak kaybına uğramaması için dikkat etmesi gereken önemli kurallar bulunuyor.
Konu ile ilgili düzenlemede yer verilen maddeler şu şekilde:
Gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatler gibi yanıltıcı bilgiler verilemeyecek.
Doğrudan satış şirketinin, doğrudan satıcıya dağıtabileceği komisyon, prim, teşvik ve ödül gibi menfaat tutarı, perakende satış karı hariç olmak üzere, şirketin yıllık net satışlarının yüzde 40'ını geçemeyecek.
Halihazırda 14 gün olarak uygulanan cayma hakkı 30 güne çıkartılacak. Cayma hakkı, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla kullanılabilecek. Tüm geri ödemeler, tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin, tek seferde yapılacak.
Sermaye piyasası araçları ile kripto varlıkların doğrudan satış sistemiyle satışı yasak olacak. Sektörün güvenilirliğini düzenleyen, tüketiciyi mağdur eden piramit yapı benzeri yasa dışı oluşumlara izin verilmeyecek.
Cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler de bulunuyor. Bu ürünler ise şu şekilde:
Tanıtma ve kullanma kılavuzunda, satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum ya da montajının yapılacağı belirtilen mallardan, kurulum veya montajı gerçekleştirilenler.
Kaynak: Sabah
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