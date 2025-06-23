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Alışverişte yeni düzenleme! Türkiye için bir ilk olacak, tüm detayları belli oldu... 30 Temmuz'da başlıyor

Ticaret Bakanlığı, mağaza dışı yerlerde doğrudan ürün satışı ile ilgili yeni bir düzenlemeye imza atıyor. Hem tüketiciyi koruyacak hem de yasa dışılığı engelleyecek uygulamanın detayları belli olmuştu. 14 günlük cayma hakkının 30 güne çıkartılmasından tüketicinin cayma süresi boyunca bozulma ve arızadan sorumlu olmamasına kadar birçok yenilik yapılıyor. Düzenlemenin ne zaman başlayacağı ise belli oldu. İşte detaylar...

Alışverişte yeni düzenleme! Türkiye için bir ilk olacak, tüm detayları belli oldu... 30 Temmuz'da başlıyor
Ezgi Sivritepe

Mağaza dışı ürün satışı ile ilgili Ticaret Bakanlığı düğmeye basmıştı. Doğrudan satış için ilk kez yasal düzenleme yapılırken detaylar belli olmuştu. Görüşe açılan taslak düzenlemede birçok ayrıntıya yer verilmişti. Buna göre, 14 günlük cayma hakkının 30 güne çıkmasının yanı sıra tüketicilerin hak kaybına uğramaması için dikkat etmesi gereken önemli kurallar bulunuyor.

deste para

Konu ile ilgili düzenlemede yer verilen maddeler şu şekilde:

  • Gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatler gibi yanıltıcı bilgiler verilemeyecek.

  • Kişiler baskı kurma, aldatma, rahatsızlık verme ve bunlara benzer yollarla sisteme dahil olmaya zorlanamayacak.

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  • Doğrudan satış şirketinin, doğrudan satıcıya dağıtabileceği komisyon, prim, teşvik ve ödül gibi menfaat tutarı, perakende satış karı hariç olmak üzere, şirketin yıllık net satışlarının yüzde 40'ını geçemeyecek.

  • "Satış yetki belgesi" alması zorunlu olacak. Satış yetki belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl olacak. Yönetmeliğin yürürlük tarihinde doğrudan satış faaliyetinde bulunan doğrudan satış şirketleri 31 Ekim 2025 tarihine kadar doğrudan satış yetki belgesi almak için başvuracak.
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CAYMA HAKKI SÜRESİ UZATILIYOR

  • Halihazırda 14 gün olarak uygulanan cayma hakkı 30 güne çıkartılacak. Cayma hakkı, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla kullanılabilecek. Tüm geri ödemeler, tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin, tek seferde yapılacak.

  • Cayma hakkı süresi, hizmet ifasında satış tarihinden; mal tesliminde ise malın tüketici tarafından teslim alındığı günden itibaren başlayacak. Ancak, tüketici satış tarihinden malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilecek.
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DÜZENLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

  • Sermaye piyasası araçları ile kripto varlıkların doğrudan satış sistemiyle satışı yasak olacak. Sektörün güvenilirliğini düzenleyen, tüketiciyi mağdur eden piramit yapı benzeri yasa dışı oluşumlara izin verilmeyecek.

  • Doğrudan satışı düzenleyen yönetmeliğin 30 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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BAZI ÜRÜNLERDE CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK

Cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler de bulunuyor. Bu ürünler ise şu şekilde:

  • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar.
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar.
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallar.
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  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar.
  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması hâlinde, bilgisayar sarf malzemeleri.
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar.

  • Tanıtma ve kullanma kılavuzunda, satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum ya da montajının yapılacağı belirtilen mallardan, kurulum veya montajı gerçekleştirilenler.
    Kaynak: Sabah

    Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı alışveriş
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