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Alkollü içkilere zam mı geldi? Alkollü içkilerde ÖTV artışı! Alkol fiyatlarına ne kadar zam geldi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2021 17:59 | Son Güncelleme

Vatandaşlar tarafından bir süredir alkollü içkilere zam mı geldi sorusunun yanıtı araştırılıyordu. Son dakika gelişmesi olarak alkollü içkilerde ÖTV artışı oldu. Peki, alkol fiyatlarına ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

Alkollü içkilere zam mı geldi? Alkollü içkilerde ÖTV artışı! Alkol fiyatlarına ne kadar zam geldi?

Bir süredir vatandaşlar tarafından alkollü içkilere ÖTV zammı 2021 konusu araştırılıyordu. Son olarak konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

ALKOLLÜ İÇKİLERE ZAM MI GELDİ?

Son dakika gelişmesine göre alkollü içkilerin özel tüketim vergisi arttı. Şimdi vatandaşlar, alkollü içkilere yapılan ÖTV artışı oranının ne kadar olduğunu merak ediyor.

ALKOL FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Alkollü içkilerden ve purolardan alınan özel tüketim vergisinde yani ÖTV'de yüzde 17,07 oranında artış yapıldı. Özel tüketim vergisindeki artışın fiyatlara yansıması da beklentiler arasında.

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