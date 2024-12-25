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Alkollü içkiye ÖTV zammı! Oran yükseltildi, nargile tütününe de ayar çekildi

25.12.2024 08:48
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Yıl sonuna günler kala yeni bir zam haberi daha geldi. Alkollü içkilerde asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yaklaşık yüzde 12,5 oranında artırıldı. Öte yandan nargile tütünlerindeki yüzde 63'lük vergi oranı sıfırlandı.

Alkollü içkiye ÖTV zammı! Oran yükseltildi, nargile tütününe de ayar çekildi

Alkollü içkiler için ÖTV zammı haberi geldi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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ALKOLLÜ İÇKİ ZAMMI RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; alkol derecesi hacim itibarıyla yüzde 22 ve fazla olan içkiler, etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler, şaraplar ve diğer alkollü içkilerden alınan asgari maktu ÖTV tutarları 1269 liradan bin 428 liraya yükseltildi.

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Ayrıca nargile tütünlerinin vergi oranı sıfırlandı. Oran yüzde 63'tü. Bununla birlikte asgari maktu vergi tutarı 1,9401 liradan 0,5632 liraya indirildi.

Ekran görüntüsü 2024-12-25 083923Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
alkol Nargile Zam Alkollü içki nargile tütünü
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