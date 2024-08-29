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Alman banka Deutsche Bank Türk lirası için değerlendirmede bulundu... Yatırımcıya tavsiye verdi!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.08.2024 12:24
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Alman devi Deutsche Bank, TL için önerilerde bulundu. Bankanın stratejistleri ağustos ayında TL'nin zayıfladığını belirtti ancak uzun pozisyona önerilerini yineledi. Bankanın yatırımcılara gönderdiği notta, liranın gelecek aylarda daha az değer kaybedeceği de aktarıldı.

Alman banka Deutsche Bank Türk lirası için değerlendirmede bulundu... Yatırımcıya tavsiye verdi!

Almanya'nın dev bankası Deutsche Bank, stratejistleri, Türk lirası için yatırımcılarına not gönderdi. Bankanın gönderdiği notta, TL'de uzun uzun pozisyon önerisini yineledi.

Banka stratejistleri bir notunda TL'de önümüzdeki aylarda daha az değer kaybı beklediklerini belirtti.

Notta "TL'de ağustos ayındaki kadar olmasa da nominal değer kaybının devam edebileceğini ve dolar/TL'nin forward seviyesinin yüzde 1-2 altında kalacağını düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

YÜKSEK ENFLASYON BASKISI

Banka, politikada beklenmedik bir değişiklik dışında ana riskin daha keskin bir carry girişi veya yurtiçi yerleşiklerin daha fazla döviz birikimine yol açan birkaç yüksek enflasyon baskısı olacağını belirtti.

Daha önce Türkiye'yi 2024'ün en iyi yatırım adresi olarak seçen Deutsche Bank temmuz ayında TL cinsi tahvillerin yatırımcılar için oldukça çekici bir giriş noktası sunduğunu bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
yatırım Deutsche Bank
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