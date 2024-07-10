Alman devi Deutsche Bank'tan dikkat çeken dolar/TL ve faiz indirimi tahmini! 'Yabancı yatırımcı bunu bekliyor'

Dünya devi bankalardan peş peşe Türkiye değerlendirmeleri gelmeye devam ediyor. Son tahminler ise Deutsche Bank'tan geldi. Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, yıl sonu dolar/TL beklentilerinin 37 seviyesinde olduğunu söyledi. Banka, kasım ayında 250 baz puan ve aralık ayında 250 baz puan ile birlikte yıl sonunda toplam 500 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

DOLAR KURU BEKLENTİMİZ 37 TL

Cnbc-e yayınına katılan Onay, "Kademeli değer kaybıyla birlikte yıl sonu dolar/TL beklentimiz 37. Bu hem enflasyonun ima ettiği hem de vadeli kurların ima ettiği seviyenin altında. Dolayısıyla bu 37 seviyesine ulaşılırken oynaklığın da görece düşük kalmasını bekliyoruz. Tabii burada sadece iç dinamikler etkili olmayacak. Dünyadaki gelişmeler de TL için önemli. Yakın zamandaki turizm gelirleri, destekleyici. Ancak sonrasında enerji ithalatının artışı ve turizm gelirlerinin düşmesiyle kademeli değer kaybının hızlanabileceğini de değerlendiriyoruz. Burada enflasyonun seyri önemli." diye konuştu.

"KASIM VE ARALIK AYINDA 250'ŞER BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYORUZ"

Onay şunları kaydetti:

"Faiz indirimlerini önümüzdeki birkaç aylık dönem için konuşmak için erken ama yılın son çeyreği için bir imkan olduğunu düşünüyoruz. Kasım ayında 250 baz puan, aralık ayında 250 baz puan indirim beklentimiz var. Toplamda 500 baz puanlık bir indirim beklentimiz var. Dolayısıyla yıl sonu tahminimiz yüzde 45 diyebiliriz.

"MERKEZ BANKASI'NDAN SİNYALLER GELEBİLİR"

Faiz indiriminden önce ağustos, eylül, ekim aylarında Merkez Bankası'ndan ön sinyalleri alabiliriz.

"YABANCI YATIRIMCI FAİZ İNDİRİMLERİNİ BEKLİYOR"

Üçüncü çeyrekte etkiler daha da belirgin olacak. Bu ortamda borsa şirketlerinin çok da olumlu ayrışmasını bekleyemeyiz. Küresel piyasalarda da önemli çıkışlar görüyoruz son birkaç aydır. Türkiye'nin hikayesini de bunlardan bağımsız düşünmemeliyiz.

Onay, yaptığı açıklamalarda yabancı yatırımcının borsaya gelmek için Türkiye'deki faiz indirimlerini beklediğine dikkat çekti.



