FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Alman ekonomi uzmanları, savaş etkisiyle bu yılki büyüme tahminini 0,5’e düşürdü

Almanya'da hükümete danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülke ekonomisine ilişkin 2026 yılı büyüme tahminini, İran'daki yaşanan savaşın yol açtığı jeopolitik riskler ve enerji krizi nedeniyle yüzde 0,9'dan yüzde 0,5’e düşürdü.

Alman ekonomi uzmanları, savaş etkisiyle bu yılki büyüme tahminini 0,5’e düşürdü

Ekonomi profesörlerinden oluşan SVR, Almanya ekonomisine ilişkin geçen yıl kasım ayında paylaştığı, 2026-2027'yi kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı.

Beş üyeli kurul, 2026 için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) tahminini yüzde 0,9'dan yüzde 0,5'e düşürürken, 2027 büyüme beklentisini ise yüzde 0,8 olarak belirledi.

Benzer şekilde, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da kısa süre önce Almanya'ya yönelik büyüme tahminlerini yarı yarıya düşürmüştü. Kurulun raporunda, halihazırda zayıf seyreden ekonomik faaliyetlerin, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki ani yükselişle daha da baskılandığı vurgulandı.

Jeopolitik krizlerin makroekonomik etkilerine dikkat çekilen raporda, "İran'daki savaş kaynaklı yüksek enerji fiyatları enflasyonu körüklemekte ve hane halkının satın alma gücünü ciddi oranda azaltmaktadır. Yüksek enerji maliyetleri aynı zamanda sanayi üretimi üzerinde baskı oluşturarak özel sektör yatırımlarını baltalamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Raporda, Almanya'da 2025'te ortalama yüzde 2,2 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun 2026'da yüzde 3’e yükseleceği, 2027’de ise ancak yüzde 2,8 seviyesine gerileyeceği tahmin edildi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Kurul, savunma ve altyapı paketlerinden yapılacak kamu harcamalarının büyümeyi bir nebze de olsa destekleyeceğini öngördü.

SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK REFORMU ÇAĞRISI

Kurul, nüfusun yaşlanmasıyla birlikte sosyal güvenlik sistemleri üzerindeki baskının arttığı ve prim harcamalarının, prim bazlı gelirlerden daha hızlı büyüdüğünü vurguladı.

Uzmanların simülasyonlarına göre, genel sosyal güvenlik primi oranının 2040 yılına kadar yüzde 50 sınırına dayanması bekleniyor. Çalışma maliyetlerini artıran ve hane halkının net gelirini düşüren bu durumun, 2035 yılına kadar GSYH'yi yüzde 0,5 ile 0,9 arasında azaltacağı hesaplanıyor.

Alman ekonomisinin 2019 yılından bu yana süregelen yapısal ve konjonktürel bir zayıflıkla karşı karşıya olduğunu belirten Kurul, federal hükümete acil reform çağrısında bulundu.

SVR, özellikle hastane bakımı ve ilaç harcamalarında tasarrufa gidilmesini, çocuk yetiştirmeyen eşlerin ücretsiz sağlık sigortası kapsamından çıkarılmasını önerdi.

Bakım sigortası alanında da yeni bir reform paketi sunan Kurul, bakım kademelerinin sınırlandırılmasını, amaca hizmet etmeyen ek yardımların kaldırılmasını ve sermaye fonlama sisteminin yeniden yapılandırılmasını talep etti.

Sanayi ürünlerinin küresel pazarlardaki rekabetçiliğinin azalması ve demografik kriz, yedi yıldır durgunluk yaşayan Alman ekonomisinin önündeki en büyük yapısal engeller olarak nitelendirildi.

Ekonomi Bilirkişi Kurulu Başkanı Monika Schnitzer konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Öngörülebilir sosyal güvenlik harcamalarındaki artış frenlenmeli, aynı zamanda sistemin gelir tabanı ve fayda düzeyi stabilize edilmelidir." uyarısında bulundu.

ALMAN EKONOMİSİ İHRACATA DAYALI MODELİ KORUMAKTA ZORLANIYOR

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgını sonrası dönemde Çin’den gelen yoğun rekabet ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle ihracata dayalı modelini korumakta zorlanıyor. Orta Doğu merkezli çatışmaların tetiklediği yeni enerji şoku ise uzun süredir beklenen ekonomik toparlanmayı tehdit etmeye devam ediyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), içinde bulunulan ikinci çeyrekte büyümenin yavaşlayacağını öngörüyor.

Bakanlığın ekonomiye yönelik son raporunda, "Yükselen fiyatlar, tedarik zinciri sorunları ve belirsizlikler, şirketlerin ve hane halklarının eğilimlerini olumsuz etkiliyor. Durum düzelse bile enerji, ham madde fiyatları ve tedarik zincirleri üzerindeki etkiler bir süre daha hissedilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bundesbank ise nisan-haziran döneminde ekonominin durgunluğa girebileceğine işaret ederek, Orta Doğu’daki çatışmaların Alman ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin ikinci çeyrekte daha geniş alanda ve daha belirgin şekilde hissedileceğini vurguladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından ekonomistler büyüme tahminlerini düşürmeye başladı. Avrupa Komisyonu, yüksek enerji maliyetlerini gerekçe göstererek Almanya’nın 2026 yılı büyüme tahminini yarı yarıya düşürerek yüzde 0,6’ya çekti. Alman hükümeti ise ekonominin bu yıl yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.

Alman ekonomisi, geçen yıl yüzde 0,2’lik sınırlı büyümeyle üst üste üçüncü yılı da daralma kaydetmeden kapatmaktan kıl payı kurtulmuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'dan Çin mesajı! Eşit rekabet şartı vurgusuAlmanya'dan Çin mesajı! Eşit rekabet şartı vurgusu
Toprak analizi çiftçilerin kazancını artırıyorToprak analizi çiftçilerin kazancını artırıyor

Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.