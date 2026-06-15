FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Dev bankadan altın tahmini: Orta vadede yeniden yükseliş bekleniyor

Barclays, ABD-İran savaşıyla sert düşüş yaşayan altının son düzeltmenin ardından yeniden yükseliş potansiyeli taşıdığını açıkladı. Banka, enflasyon baskıları, merkez bankalarının devam eden alımları ve zayıflayabilecek dolar etkisiyle altının orta vadede yeniden güç kazanabileceğini belirtti.

Dev bankadan altın tahmini: Orta vadede yeniden yükseliş bekleniyor
Cansu Çamcı

İngiliz bankası Barclays, ABD-İran savaşının başlamasıyla sert değer kaybeden altının barış sağlanmasıyla birlikte yeniden yükseliş potansiyeli taşıdığını belirtti.

Bankanın yayımladığı araştırma notunda, altın fiyatlarının mevcut seviyelerinin Barclays'in ons başına 4.150 dolarlık adil değer tahminine yakın olduğu belirtilerek, son düzeltmenin ardından toparlanma ihtimalinin arttığı ifade edildi.

GÜÇLÜ DOLAR VE RİSK İŞTAHI ALTINI BASKILADI

Araştırma notunda, altının son dönemde jeopolitik risklere rağmen güvenli liman özelliğini gösterememesinin nedenleri arasında güçlü dolar, hisse senedi piyasalarına yönelen risk sermayesi ve piyasadaki yoğun pozisyonlanmanın yer aldığı belirtildi.

Barclays, bu faktörlerin geçici olduğunu savunarak altının temel yükseliş dinamikleri olan kalıcı enflasyon, politika belirsizliği ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğiliminin devam ettiğini vurguladı.

Dev bankadan altın tahmini: Orta vadede yeniden yükseliş bekleniyor 1

ENFLASYON VE MERKEZ BANKALARI DESTEKLEYİCİ OLACAK

Banka, 2026 ve 2027 yılları için altın fiyat tahminlerini sırasıyla ons başına 4.791 dolar ve 4.900 dolar seviyelerinde korudu.

Barclays'e göre enflasyondaki her 1 puanlık artış altın fiyatlarına yaklaşık yüzde 5 oranında pozitif katkı sağlıyor. Son enerji şokunun yarattığı enflasyonist baskıların da altın için destekleyici olması bekleniyor.

MERKEZ BANKALARININ SATIŞLARI DA ETKİLİ OLDU

Raporda, altının ocak ayındaki zirvesinden haziran ayındaki dip seviyesine kadar yüzde 26 değer kaybetmesinde reel faizlerdeki normalleşme, piyasaların 2026 yılında ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine yönelik beklentilerini azaltması ve yükselen hisse senedi piyasalarının etkili olduğu belirtildi.

Ayrıca Rusya ve Türkiye merkez bankalarının ruble ve Türk lirasını desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği altın satışlarının da fiyatlardaki zayıflamaya katkıda bulunduğu ifade edildi.

ALTIN İÇİN ORTA VADEDE YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

Barclays, doların yeniden zayıflama eğilimine girmesi, merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi ve enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyon baskılarının sürmesiyle altının orta vadede yeniden güç kazanacağını öngördü.

Raporda, “Son dönemdeki fiyat dalgalanmalarına rağmen altının primli işlem görmesi gereken bir dönem varsa, o da bugündür” değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: Ekonomim

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı yükseldi! Altının kilogram fiyatı yükseldi!
Milli maçta giriş ücreti tepkisi: İşletmeye 325 bin TL cezaMilli maçta giriş ücreti tepkisi: İşletmeye 325 bin TL ceza

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.486,13
6.487,08
% 3.35
17:45
Ons Altın / TL
201.597,47
201.689,83
% 3.29
18:00
Ons Altın / USD
4.356,38
4.356,99
% 3.25
18:00
Çeyrek Altın
10.377,81
10.606,38
% 3.35
17:45
Yarım Altın
20.690,75
21.212,75
% 3.35
17:45
Ziynet Altın
41.511,23
42.295,77
% 3.35
17:45
Cumhuriyet Altını
43.666,00
44.321,00
% 3.59
17:03
Anahtar Kelimeler:
İran Altın banka abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'den ABD'ye 'Lübnan' resti! 'Geri çekilmeyeceğiz'

İsrail'den ABD'ye 'Lübnan' resti! 'Geri çekilmeyeceğiz'

Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

(Özet) Hollanda - Japonya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Hollanda - Japonya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Cengiz Kurtoğlu'ndan üzen haber! Konseri hemen ertelendi

Cengiz Kurtoğlu'ndan üzen haber! Konseri hemen ertelendi

Hangi 25 ilçe il olacak? '100' numaralı plakayı kimse istemiyor

Hangi 25 ilçe il olacak? '100' numaralı plakayı kimse istemiyor

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar 'anlaşma'yla coştu

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar 'anlaşma'yla coştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.