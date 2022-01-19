FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Alman otomotiv devleri 'Rekabet' kıskacında

Alman otomotiv devleri 'Rekabet' kıskacında

19.01.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurulu tarafından Alman otomotiv devleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırmayı karara bağlayarak başlatılan soruşturmada, sözlü savunmalar yapıldı.

Alman otomotiv devleri 'Rekabet' kıskacında

Rekabet Kurulu, 5'lik grup olarak adlandırılan Almanya'da yerleşik Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırmayı karara bağlayarak, bu şirketler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Rekabet Kurumu tarafından Audi, BMW, Mercedes, Porsche ve Volkswagen hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

TİCARİ SIR İÇEREN KISIM GİZLİ OTURUMDA DİNLENECEK

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, toplantı başında yaptığı konuşmada otomotiv sektöründe faaliyet gösteren orijinal parça üreticileri Audi, BMW, Mercedes, Porsche ve Volkswagen’in 4045 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açıldığını hatırlattı. Küle, BMW’nin savunmalarının ticari sır içeren kısmının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul ettiklerini de dile getirdi.

Soruşturma heyeti, soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler ışığında radar hız kontrol sistemlerine yönelik anlaşmanın 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu, üstü açılabilir araçlara, benzin partikül filtrelerine ve seçici katalitik azaltma sistemlerine yönelik anlaşmaların 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesine aykırılık teşkil ettiğine kanaat getirdi. Soruşturma heyeti, söz konusu anlaşmaların Kanun’un 2. maddesi kapsamında Türkiye piyasalarına “doğrudan, önemli ve makul olarak öngörülebilir/amaçlanmış” kriterlerini birlikte sağlayan bir etki doğurmadığı kanaatine vardı.

Sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle’nin açılış konuşması ve soruşturma heyetinin beyanlarının ardından tarafların avukatlarının savunmaları ile devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
İngiltere ve Almanya'da enflasyon 29 yılın zirvesindeİngiltere ve Almanya'da enflasyon 29 yılın zirvesinde
Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TAG Otoyolu kapandı! Vali Gül: 2 bin 900 kişi kurtarıldı

TAG Otoyolu kapandı! Vali Gül: 2 bin 900 kişi kurtarıldı

Gram altın fiyatı için iki senaryo!

Gram altın fiyatı için iki senaryo!

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Fiyatlar uçtu, taklit çoştu! Uzmanlardan 'merdiven altı' uyarısı

Fiyatlar uçtu, taklit çoştu! Uzmanlardan 'merdiven altı' uyarısı

TKBB'den asgari ücret alanlarla ilgili yeni karar

TKBB'den asgari ücret alanlarla ilgili yeni karar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Altın için 25 Ocak alarmı!

Altın için 25 Ocak alarmı!

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.