FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Alman sanayi siparişlerinde büyük düşüş

Alman sanayi siparişlerinde büyük düşüş

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.06.2020 13:29 | Son Güncelleme

Almanya’da Nisan ayında sanayi siparişlerinde bir önceki aya oranla yüzde 25,8 düşüş kaydedildi.

Alman sanayi siparişlerinde büyük düşüş

Almanya Ekonomi Bakanlığı’ndan cuma günü yapılan açıklamada, Alman sanayi üretiminde geçen Nisan ayında bir önceki aya oranla yüzde 25,8 daha az sipariş alındığı kaydedildi. Söz konusu rakam bu alanda istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1991 yılından bu yana en büyük düşüşe tekabül ediyor.

Ekonomistler Mart ayındaki yüzde 15’lik gerilemenin ardından Nisan ayında yüzde 19,7 oranında bir azalma kaydedileceğini tahmin ediyordu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada birçok firma ve işyerinin kapandığı Nisan ayında endüstriyel sipariş girişinde de beklendiği üzere yeniden bir kırılma yaşandığı kaydedildi.

Ekonomi Bakanlığı'ından yapılan açıklamada satış yapılan birçok önemli ülkedeki koronavirüse karşı kısıtlamaların tüm ay boyunca devam ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada "Kısıtlamaların giderek daha fazla gevşetildiği göz önünde bulundurulduğunda sanayi alanındaki resesyonun en derin noktasının geçmiş olduğu" tahminine yer verildi.

Nisan ayında yurt içinden siparişler de bir önceki aya oranla yüzde 22,3 oranında geriledi. Aynı dönemde yurt dışından siparişlerde ise yüzde 28,1 gerileme kaydedildi. Euro Bölgesi’nden gelen siparişler yüzde 30,6 düşerken, diğer ülkelerden siparişler ise yüzde 26,7 oranında azaldı.

Reuters / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yatırım fonu alacaklar dikkat!Yatırım fonu alacaklar dikkat!
47 havalimanı uçulabilir sertifikası aldı47 havalimanı uçulabilir sertifikası aldı
Eğer çalıştığınız yerde bunlar olduysa tazminat alabilirsiniz! Eğer çalıştığınız yerde bunlar olduysa tazminat alabilirsiniz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

İşte en ucuz sıfır otomobiller

İşte en ucuz sıfır otomobiller

Taşıt kredisine başvurular başladı

Taşıt kredisine başvurular başladı

Darphane yeniden başladı

Darphane yeniden başladı

Altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatları ne olacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak: İstihdamla ilgili yeni paket geliyor

Bakan Albayrak'tan müjde: Yeni paket geliyor

Bakan açıkladı! 47 havalimanı daha uçulabilir sertifikası almaya hak kazandı

47 havalimanı uçulabilir sertifikası aldı

Eğer çalıştığınız yerde bunlar olduysa tazminat alabilirsiniz! İşte şartları...

Eğer çalıştığınız yerde bunlar olduysa tazminat alabilirsiniz!

Eğer bu hastalıklardan birine sahipseniz 1800 gün ile emekli olabilirsiniz! İşte o detaylar...

Eğer bu hastalıklardan birine sahipseniz 1800 gün ile emekli olabilirsiniz! İşte o detaylar...

SGK'dan ödeme müjdesi! Ödediğiniz o paraları geri alabilirsiniz...

SGK'dan ödeme müjdesi! Ödediğiniz o paraları geri alabilirsiniz...

Berat Albayrak ekonomistlerle bir araya geldi

Bakan Albayrak'tan kritik toplantı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.