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Alman turizm devi TUI'ye milyarlık destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2021 22:35 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, Almanya'da turizm devi TUI'ye yapılması planlanan 1 milyar 250 milyon euro dolayındaki devlet yardımına onay verdi.

Alman turizm devi TUI'ye milyarlık destek

Komisyona göre, yardım gerekli, uygun ve ölçülü.Korona krizi nedeniyle iflasın eşiğine gelen ve devlet yardımlarıyla ayakta durmaya çalışan Avrupa'nın en büyük turizm şirketi TUI'ye yeni yardımların önü açıldı.

AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu komiserliği, Almanya'da TUI'ye yapılması planlanan 1 milyar 250 milyon euroluk yardıma onay verdi. Komisyonun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, "Çok sayıda diğer turizm şirketi gibi TUI de korona krizinden ağır darbe aldı" dedi. TUI'ye yapılması planlanan yeni devlet yardımını "gerekli, uygun ve ölçülü" sözleriyle değerlendiren AB yetkilisi, Alman devletinin rekabet ihlallerini engellemek için yardımları belli koşullara bağlayacağını da sözlerine ekledi.

Turizm devi TUI'ye yapılması planlanan yardım, özel yatırımcıların da dahil olduğu büyük bir destek paketinin parçası. AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Vestager, "Sermaye yapısının yeniden düzenlenmesine özel yatırımcıların da dahil olmasını memnuniyetle karşılıyorum; bu daha az devlet yardımını gerekli kılıyor ve TUI'nin rahatlamasına katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

TUI, geçen yıl iki kez milyarlık yardım paketleriyle desteklenmişti. İlk büyük Alman şirketi olarak geçen yılın bahar aylarında Alman Kalkınma Bankası KfW'den 1 milyar 800 milyon euroluk yardım alan TUI, Eylül ayı sonunda da tahvil programı ve krediler ile 1 milyar 200 milyon euroluk kredi paketinden faydalanmıştı.

dpa,DW/BÖ,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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