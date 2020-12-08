Alman turizmi 2021'den umutlu

Alman Seyahat Acenteleri Birliği’ne göre, insanların yeniden seyahat etme isteği turizmi canlandıracak.Koronavirüs pandemisinin dünya genelinde turizmi durdurması Alman seyahat acentelerini 2020 yılında büyük bir krizle karşı karşıya bıraktı. Ancak acente sahipleri aşılama ile birlikte 2021’in daha iyi bir yıl olması beklentisi içinde.

Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, 2021 yılında 2019 yılında elde edilen ciroların yüzde 50-60’ına ulaşılmasının beklendiğini söyledi. Fiebig, “İnsanlar yeniden seyahat etmek istiyor” diye konuştu. Çok büyük bir telafi ihtiyacı oluştuğunu belirten Fiebig, “Şirketlerin yarısının 2021 yazında işlerin yeniden rayına oturması beklentisi içinde olmasını tünelin ucundaki ışık olarak nitelendirebilirim” dedi.

Öte yandan Fiebig, seyahat acentelerinin yaklaşık yüzde 90’ının şu anda çok zor bir durumla karşı karşıya kaldığına hatta iflasın eşiğinde olduğuna da dikkat çekti. DRV Başkanı, şirketlerin çoğunun devlet yardımlarına muhtaç durumda olduğunu belirtti.