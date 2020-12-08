FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Alman turizmi 2021'den umutlu

Alman turizmi 2021'den umutlu

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.12.2020 18:00 | Son Güncelleme

Almanya’da korona krizinden ağır darbe alan turizm sektörünün gelecek yıl toparlanma sürecine girmesi bekleniyor.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği’ne göre, insanların yeniden seyahat etme isteği turizmi canlandıracak.Koronavirüs pandemisinin dünya genelinde turizmi durdurması Alman seyahat acentelerini 2020 yılında büyük bir krizle karşı karşıya bıraktı. Ancak acente sahipleri aşılama ile birlikte 2021’in daha iyi bir yıl olması beklentisi içinde.

Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, 2021 yılında 2019 yılında elde edilen ciroların yüzde 50-60’ına ulaşılmasının beklendiğini söyledi. Fiebig, “İnsanlar yeniden seyahat etmek istiyor” diye konuştu. Çok büyük bir telafi ihtiyacı oluştuğunu belirten Fiebig, “Şirketlerin yarısının 2021 yazında işlerin yeniden rayına oturması beklentisi içinde olmasını tünelin ucundaki ışık olarak nitelendirebilirim” dedi.

Öte yandan Fiebig, seyahat acentelerinin yaklaşık yüzde 90’ının şu anda çok zor bir durumla karşı karşıya kaldığına hatta iflasın eşiğinde olduğuna da dikkat çekti. DRV Başkanı, şirketlerin çoğunun devlet yardımlarına muhtaç durumda olduğunu belirtti.

Dünyanın en büyük seyahat şirketi olan Alman turizm şirketi TUI 4 milyar 300 milyon euro devlet yardımı alarak iflastan kurtarılmıştı.

Yaz rezervasyonları yüzde 81 geriledi

DRV'nin verilerine göre, 2020 yılında koronavirüs pandemisi ve dünya genelinde yapılan seyahat uyarıları nedeniyle seyahat acenteleri ve organizatör şirketlerin cirosu 28 milyar euro azaldı. Sadece turistik seyahatlerin değil, iş seyahatlerinin de yüzde 80 oranında gerilemesi ciro kaybının nedenleri arasında gösterildi.

Verilere göre, 1 Kasım 2019 ile 31 Ekim 2020 arasında seyahat acenteleri ve internette faaliyet gösteren seyahat şirketleri üzerinden yapılan rezervasyonların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 67 geriledi. DRV, Almanların yoğun şekilde seyahat ettiği yaz aylarında ise rezervasyonların yüzde 81 oranında düştüğünü açıkladı.

DRV Başkanı Fiebig, yeni bir başlangıç yapmanın şartlarının ise aşı ile federal hükümetin net bir test stratejisi ortaya koyması olduğunu belirtti. Fiebig, "Ne kadar çok test yaparsak, kendimiz o kadar güvende hissederiz” diye konuştu. Fiebig, bunun karantinadan daha etkili olduğunu belirterek, politikacıların güvenli seyahati mümkün kalan bir çerçeve oluşturması gerektiğini ifade etti. Ancak umutlu olduğunu dile getiren Fiebig, Nisan'a kadar beklenen cironun geçen yılın yüzde 70 üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "Almanların tatil yapma isteği kaybolmadı” dedi.

Reuters/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
Gram altın ne zaman 500 TL olacak?Gram altın ne zaman 500 TL olacak?
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'
Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'
Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...
Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...
Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı
Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı
BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı
BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı
İçişleri'nden ehliyet ve kimlik kartı açıklaması
İçişleri'nden ehliyet ve kimlik kartı açıklaması
Kamuya 8 bin polis alımı başvuruları başladı!
Kamuya 8 bin polis alımı başvuruları başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama
Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama
81 ilde uygulanacak! Yaptırmayana 3 bin 791 lira ceza
81 ilde uygulanacak! Yaptırmayana 3 bin 791 lira ceza
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çeyrek altın ne kadar? 8 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?
İşte güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu?
Altın tahminleri geldi... Gram altın ne zaman 500 TL olacak? İşte uzmanlardan güncel altın beklentisi!
Gram altın ne zaman 500 TL olacak?
Kredi Garanti Fonu'ndan KOBİ'lere yeni destek paketi! Başvurular bugün başlıyor!
KOBİ'lere yeni destek paketi!
Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte yeni banka çalışma saatleri
Bankaların çalışma saatleri!
İçişleri Bakanlığı'ndan ehliyet ve kimlik kartı açıklaması
İçişleri'nden ehliyet ve kimlik kartı açıklaması
E-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır?
E-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.