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Almanya 6 milyon işçi alacak! Almanya işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nitelikli Göçmenlik Yasası onaylandı

31.03.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya işçi alımı ile ilgili yeni düzenleme gerçekleştirildi. Almanya işçi alımı başvurularını gerçekleştirmek isteyenler detayları araştırmaya başladı. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Nitelikli Göçmenlik Yasası ile ülkede nitelikli iş gücü açığının kapatılması hedefleniyor. Peki, Almanya işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler…

Almanya 6 milyon işçi alacak! Almanya işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nitelikli Göçmenlik Yasası onaylandı

Almanya işçi alımını kolaylaştıracak Nitelikli Göçmenlik Yasası, Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı. Birçok Alman şirketinin uzun süredir nitelikli çalışan bulmakta ciddi zorluklar yaşadığı ülkede, nitelikli çalışan açığının 2022'de 1,98 milyon seviyesine ulaştığı açıklandı. Yasa ile Almanya’da salgının ardından oluşan işçi açığının kapatılması hedefleniyor. İş başvurularında Almanca bilme şartı aranmayacak, dil becerileri artı puan kazandıracak.

PUAN SİSTEMİ GETİRİLİYOR

Nitelikli Göçmen Yasası ile puan sistemi getirilecek. Ayrıca aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmeler uygulanacak.
Puan sayısı hesaplanırken dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantılar dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor.

almanya-işçi-alımı-başvuru

ALMANCA ŞARTI ARANMAYACAK

Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaşacağı tasarı ile iş başvurularında Almanca bilme şartı aranmayacak ve vatandaşlık için gereken ikamet süresi 8 yıldan 5'e düşecek.

almanya-işçi-alımı

"6 MİLYON EK İŞÇİYE İHTİYACIMIZ VAR"

Almanya Devlet Başkanı Olaf Scholz daha önce yaptığı açıklamada 2030'a dek 6 milyon ek işçiye ihtiyaçları olduklarını duyurmuştu. "Avrupa dışı ülkelerden de uzmanlara ihtiyacımız var" diyen Scholz, bu yıl bitmeden gerekli kanunların çıkarılacağını söylemişti.


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almanya işçi alımı

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