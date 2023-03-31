Almanya 6 milyon işçi alacak! Almanya işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nitelikli Göçmenlik Yasası onaylandı

Almanya işçi alımını kolaylaştıracak Nitelikli Göçmenlik Yasası, Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı. Birçok Alman şirketinin uzun süredir nitelikli çalışan bulmakta ciddi zorluklar yaşadığı ülkede, nitelikli çalışan açığının 2022'de 1,98 milyon seviyesine ulaştığı açıklandı. Yasa ile Almanya’da salgının ardından oluşan işçi açığının kapatılması hedefleniyor. İş başvurularında Almanca bilme şartı aranmayacak, dil becerileri artı puan kazandıracak.

PUAN SİSTEMİ GETİRİLİYOR

Nitelikli Göçmen Yasası ile puan sistemi getirilecek. Ayrıca aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmeler uygulanacak.

Puan sayısı hesaplanırken dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantılar dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor.

ALMANCA ŞARTI ARANMAYACAK

Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaşacağı tasarı ile iş başvurularında Almanca bilme şartı aranmayacak ve vatandaşlık için gereken ikamet süresi 8 yıldan 5'e düşecek.

"6 MİLYON EK İŞÇİYE İHTİYACIMIZ VAR"

Almanya Devlet Başkanı Olaf Scholz daha önce yaptığı açıklamada 2030'a dek 6 milyon ek işçiye ihtiyaçları olduklarını duyurmuştu. "Avrupa dışı ülkelerden de uzmanlara ihtiyacımız var" diyen Scholz, bu yıl bitmeden gerekli kanunların çıkarılacağını söylemişti.



