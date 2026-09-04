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Almanya'da imalat sanayi yeni siparişleri iç talebin etkisiyle temmuzda yüzde 2,5 arttı

Almanya'da imalat sanayi yeni siparişleri, yurt içinden gelen büyük ölçekli siparişlerin etkisiyle temmuzda aylık bazda yüzde 2,5 artış göstererek üst üste üçüncü ayda da büyümesini sürdürdü.

Almanya'da imalat sanayi yeni siparişleri iç talebin etkisiyle temmuzda yüzde 2,5 arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), temmuz ayına ilişkin imalat sanayi yeni siparişleri geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede üretilen sanayi ürünlerine yönelik yeni siparişler, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 yükseldi. Piyasalardaki genel beklenti, siparişlerin temmuzda yüzde 0,3 gibi sınırlı bir artış göstereceği yönündeydi. İmalat sanayi yeni siparişleri, 2025'in temmuz ayına göre ise yüzde 13,1 artış kaydetti.

Bu arada, daha önce yüzde 3,1 artış olarak açıklanan haziran ayı imalat sanayi yeni siparişleri verisi yüzde 3,7 olarak yukarı yönlü revize edildi.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ SİPARİŞLER İTİCİ GÜÇ OLDU

Temmuz ayındaki olumlu gelişmenin neredeyse tamamı uçak, gemi, tren ve askeri araçları içeren "Diğer Ulaşım Araçları İmalatı" sektöründen kaynaklandı. Özellikle gemi yapımı, demir yolu araçları ve uçak üretimine yönelik olağanüstü yüksek hacimli siparişler sayesinde bu sektördeki sipariş alımı bir önceki aya göre yüzde 126,4 arttı.

Analistler, Alman hükümetinin savunma özel fonundan yaptığı milyarlarca avroluk yatırımların bu artışta rol oynadığına işaret etti.

YURT İÇİ TALEP YÜKSELDİ, DIŞ TALEP GERİLEDİ

Almanya'da temmuz ayında yurt içi imalat sanayi yeni siparişleri yüzde 9,1 artarken, yurt dışı siparişler ise yüzde 2,1 düştü.

Bu dönemde Avro Bölgesi'nden gelen siparişler yüzde 12,1 yükseldi. Dünyanın geri kalanından gelen siparişler ise yüzde 10,1 azaldı.

Dalgalanmaların daha az olduğu mayıs-temmuz dönemini kapsayan üç aylık karşılaştırmada, imalat sanayi yeni siparişleri bir önceki üç aya göre yüzde 2,9 daha yüksek gerçekleşti.

Ancak büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda, siparişlerin yüzde 2,2 düştüğü görüldü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya İmalat sanayi
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