Almanya’da otomotiv devine protesto! Çalışma süresi ortalığı karıştırdı

Türkiye gazetesinin haberine göre Mercedes-Benz’in çalışma süresini ek ücret ödemeden 35 saatten 40 saate çıkarma planı Almanya’da çalışanların tepkisini çekti. Binlerce işçi fabrikalarda protesto düzenleyerek haklarını savundu.

Almanya’nın otomotiv devlerinden Mercedes-Benz’de çalışanlar şirket yönetimini protesto ediyor. Eylemlerin nedeni, haftalık çalışma süresinin ek ücret ödenmeden 35 saatten 40 saate çıkarılmak istenmesi oldu. Mercedes-Benz, protestolara yaklaşık 16 bin çalışanın katıldığını açıklarken, Almanya’nın en büyük sanayi sendikalarından IG Metall ise katılımın 33 binden fazla olduğunu duyurdu.

MALİYET PLANLARI TEPKİ ÇEKTİ

Küresel pazardaki artan maliyet baskısı ve geçen yıl kârda yaşanan sert düşüş sonrası Mercedes-Benz, giderlerini azaltmak için çalışma saatlerini artırmayı, bazı çalışan ödemelerini 2027 yılına ertelemeyi ve bazı işlevleri yurt dışına taşımayı değerlendiriyor.

SENDİKA HAKLARIN KORUNMASINI İSTİYOR

Şirketin planları çalışanlar ile yönetimi karşı karşıya getirirken, çalışanlar 35 saatlik çalışma modelinin korunmasını ve daha önce verilen taahhütlere uyulmasını talep ediyor. IG Metall sendikası da maliyet azaltma politikalarının yükünün çalışanlara yansıtılmasına karşı çıkıyor ve çalışan haklarının korunmasını istiyor.

İş gücü maliyetlerinin uluslararası rekabette yüksek olduğunu savunan Mercedes-Benz yönetimi ise maliyetleri düşürmenin zorunlu olduğunu belirterek çalışan temsilcileriyle görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasındaki müzakerelerin sonucu ise merakla bekleniyor.