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Almanya'da tüketici güveni haziranda hafif yükseldi

Almanya'da tüketici güveni, Orta Doğu'daki çatışmalarda barışa dair ilk işaretlerin belirmesi ve ham petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle haziran ayında hafif iyileşme gösterdi.

Almanya'da tüketici güveni haziranda hafif yükseldi

Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre, temmuz ayı için öngörülen endeks değeri bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artarak eksi 29,2 puana yükseldi.

Gelir beklentisi endeksi haziran ayında 0,8 puanlık önemli bir yükselişle eksi 12,2 puana ulaştı. Tüketicilerin harcama eğilimi ise 0,2 puanlık azalışla eksi 13,4 seviyesine indi.

Tüketici iklimindeki bu sınırlı toparlanmanın, gelir beklentilerindeki hafif artıştan kaynaklandığı, harcama ve tasarruf eğiliminin ise büyük ölçüde yatay seyrettiği belirtildi.

NIM Tüketici Araştırmacıları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, tüketici ikliminin düşük bir seviyede dengelendiğini ifade etti.

ABD ve İran arasında son dönemde varılan çerçeve anlaşmanın barışa yönelik umutları artırdığını belirten Bürkl, şunları kaydetti:

"Barış müzakereleri ve ham petrol fiyatlarındaki düşüş tüketicilerin enflasyon endişelerini hafifletip ekonomik beklentileri bir miktar canlandırsa da savaş öncesi seviyelere bir dönüş henüz ufukta görünmüyor. Çatışmanın yarattığı ekonomik sonuçlar, akaryakıt istasyonlarında ve süpermarketlerde yüksek fiyatlar olarak tüketicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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