FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Almanya’dan dikkat çeken karar: Binlerce personel alacaklar! Türkiye de listede

Almanya’dan dikkat çeken karar: Binlerce personel alacaklar! Türkiye de listede

29.06.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’dan havalimanlarındaki sorunu gidermek için ülke dışından işçi getirmeye onay çıktı. Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Şirketlere ülke dışından, özellikle Türkiye'den yardımcı işçileri işe almalarına imkan veriyoruz" ifadelerine yer verdi. Çalışma Bakanı Hei ise alınacak personel sayısının binlerce olacağını açıkladı.

Almanya’dan dikkat çeken karar: Binlerce personel alacaklar! Türkiye de listede

Alman hükümeti havalimanlarındaki personel sıkıntısını çözmek için ülke dışından, özellikle de Türkiye’den geçici işçi getirmeye yeşil yaktı. Almanya Dijitalleşme ve Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil düzenledikleri ortak basın toplantısında havalimanındaki şirketlerin ülke dışından işçi getirmelerine imkan sağlanmasıyla ilgili bilgi verdi.

Wissing, havalimanlarında personel eksikliğinden dolayı uçuşların iptal edildiğine veya yolcuların havalimanlarında uzun süre beklemek zorunda kaldığına işaret etti. Bu sorunun Avrupa’nın başka yerlerinde de yaşandığını ifade eden Wissing, bunun sebebinin Kovid-19 salgınında havalimanlarında çalışan personelin işlerinden ayrılması olduğunu belirtti. Wissing, havalimanlarında güvenlik ve yer hizmetlerinde personel eksikliği yaşandığını, buna çözüm bulmak için ülke dışından personel getirme konusunda şirketlere yardımcı olmak istediklerini kaydetti.

1

“KISA VADELİ BİR ÖNLEM”

İçişleri Bakanı Faeser de havalimanlarında tüm alanlarda personel eksikliği bulunduğunu ifade ederek, "Kısa vadeli önlemlerle yardımcı olmak istiyoruz. Şirketlerin ülke dışından, özellikle Türkiye'den yardımcı işçileri işe almalarına imkan veriyoruz." dedi.

Şirketlerin ülke dışından getirecekleri personele hızlı şekilde oturum ve çalışma izinleri vereceklerini ifade eden Faeser, getirilecek kişilerin bagaj işlemlerinde görevlendirileceğini aktardı. Faeser, şirketlerin Almanya’ya getirilmesi planlanan söz konusu personelin tecrübeli olduğunu aktardığı bilgisini paylaştı. Bakan Faeser, geçici olarak ülkeye gelecek personelin burada çalışan herkes gibi güvenlik incelemesinden geçeceğini, güvenlik konusunda indirim yapılmayacağını dile getirdi.

BİNLERCE KİŞİ ALACAKLAR

Çalışma Bakanı Heil de salgın döneminde şirketlere yardım edildiğine, buna rağmen şirketlerin işçi çıkardığına ve çalışanların başka yerlerde iş bulduklarına işaret etti. Şimdi sektörün devletin desteğini talep ettiğini aktaran Heil, bunun için pragmatik çözüm bulduklarını söyledi. Heil, şirketlerin birkaç bin personel getirmek istediğini belirterek, bu konudaki şirketlere düşük ücretlerin ödenmemesi, toplu sözleşme kapsamında ücret ödemesi yapması ve uygun konutların sağlanması şartlarının getirildiğini kaydetti. Ülke dışından personel getirilmesinin geçici bir çözüm olduğunu vurgulayan Heil, şirketlerin yaz dönemi sonrası için kalifiye eleman sağlamasını istedi. Heil, ayrıca, sektör temsilcileri tarafından kendilerine Türkiye’de şu an ihtiyaç duyulmayan personelin bulunduğunun aktarıldığını belirterek, bunların bagaj işlemlerinde görevlendirebileceğini anlattı.

2

YURT DIŞINDAN PERSONEL ALACAKLAR

Almanya'da özellikle Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde yaz tatilinin başlamasıyla birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Çok sayıda uçak seferi iptal edildi, birçok seferin gecikmesinden dolayı da yolcular gidecekleri yerlere geç ulaştı.

Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL), Federal Çalışma Bakanlığına ülke dışından havalimanlarında çalışacak personelin getirilmesi konusunda yasal engelleri kaldırmayı amaçlayan bir teklif sunmuş ve personel ihtiyacını kısa vadede karşılamanın bir yolu olarak yurt dışından işçi alımını göstermişti.

BDL, Türkiye'den gelecek işçilerin A2 seviyesinde Almanca konuştuğunu, hava yolu birliği IATA'nın gerekliliklerini karşılayan sertifikalı tehlikeli madde eğitimlerine sahip olduğunu ve Alman güvenilirlik kontrollerinin gereksinimlerini karşıladığını aktarmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Temmuz ayında milyonlarca kişiye yeni maaş! Temmuz ayında milyonlarca kişiye yeni maaş!
Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldıAsgari ücret için tüm hesaplar yapıldı
Altın için bu tarihe dikkat! Adeta patlama olacak…Altın için bu tarihe dikkat! Adeta patlama olacak…
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı! 'Tunç Soyer'in kalemi kırıldı'

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı! 'Tunç Soyer'in kalemi kırıldı'

Ayçiçek yağı fiyatı için sevindiren gelişme

Ayçiçek yağı fiyatı için sevindiren gelişme

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Gülşen Bubikoğlu yürekleri sızlattı!

Gülşen Bubikoğlu yürekleri sızlattı!

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Altın fiyatları için hesapları değiştirecek adım!

Altın fiyatları için hesapları değiştirecek adım!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Vaktinde tedavi edilmezde organların çürümesine yol açabiliyor

Vaktinde tedavi edilmezde organların çürümesine yol açabiliyor

Tatil fantezileri pahalıya patladı!

Tatil fantezileri pahalıya patladı!

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Olumsuz sözlere kulak asmayın! Bugün rekabet günü

Olumsuz sözlere kulak asmayın! Bugün rekabet günü

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.