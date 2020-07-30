FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Almanya ekonomisinde tarihi küçülme

Almanya ekonomisinde tarihi küçülme

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.07.2020 12:44 | Son Güncelleme

Koronavirüs krizi nedeniyle Almanya ekonomisinde tarihi bir küçülme yaşandı.

Almanya ekonomisinde tarihi küçülme

GSYİH, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yüzde 10,1 küçüldü. Önceki yılın aynı dönemine göreyse küçülme yüzde 11,7.Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya ekonomisinin koronavirüs krizi nedeniyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde tarihi seviyede küçüldüğü bildirildi. Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH), Nisan-Haziran ayları arasında, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 küçüldüğü açıklandı.

Açıklanan verilere göre, ikini çeyrekte ihracat ve ithalatın yanı sıra tüketim giderleri ve şirket yatırımları da ciddi oranda düşüş gösterdi. Buna karşılık kriz sırasında devletin tüketim giderleri arttı.

Söz konusu küçülme, GSYİH hesaplamalarının başladığı 1970 yılından bu yana, bir yılın çeyreğinde yaşanan en büyük küçülme olma özelliğini taşıyor.

Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise, yüzde 11,7'lik bir küçülme söz konusu. Şu ana kadar kayıt altına alınan, bir önceki yıla göre en büyük gerileme, 2009'un ikinci çeyreğindeki yüzde 7,9'luk küçülme olmuştu.

Ufukta toparlanma var

Söz konusu verileri değerlendiren ekonomist Alexander Krüger, "Üstesinden gelinemeyen korona pandemisi çerçevesinde konjonktüre güven duyma noktasında temkinli olmakta fayda var. İstihdam alanlarının yok olması ve iflas tehlikeleri sürüyor. ABD-Çin anlaşmazlığı da durumu kötüleştiriyor" dedi.

Alman ekonomisinin yakın gelecekte toparlanacağı tahmininde bulunan Krüger, "Toparlanmaya rağmen ekonomi korona öncesi seviyeye kolay kolay dönemeyecek. Karantina önlemleri nedeniyle gerilemelerin yaşanmasını hesaba katmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Reuters,AFP,dpa / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslında bu kadar büyükmüş!Aslında bu kadar büyükmüş!
KYK borcu olanlara müjde! Devlet bir fırsat daha tanıyor...KYK borcu olanlara müjde! Devlet bir fırsat daha tanıyor...
Enflasyon düşecek mi? Uzman isimden faiz kararı ve Temmuz enflasyonu beklentisi!Enflasyon düşecek mi? Uzman isimden faiz kararı ve Temmuz enflasyonu beklentisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

126 bine aldı, 700 bin liraya yeniledi! Aracın gücüne bakın

126 bine aldı, 700 bin liraya yeniledi! Aracın gücüne bakın

Altında tırmanış sürüyor mu?

Altında tırmanış sürüyor mu?

Mısır alım fiyatları açıklandı

Mısır alım fiyatları açıklandı

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği

İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği

KYK borcu olanlara müjde! Devlet bir fırsat daha tanıyor...

KYK borcu olanlara müjde! Devlet bir fırsat daha tanıyor...

1200 hakim ve savcı alınacak! Adalet Bakanı Gül duyurdu

1200 hakim ve savcı alınacak!

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi açıklandı

2020 Mısır alım fiyatları ne kadar? Darı fiyatları 2020'de ne kadar oldu? Bakan açıkladı!

Darı fiyatları 2020'de ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! (30 Temmuz 2020 altın piyasası!)

Altında tırmanış sürüyor mu?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.