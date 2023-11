ALMANYA MAVİ KART BAŞVURUSU 2023: Almanya mavi kart başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Yeni bir hayat için süreç başladı!

Almanya mavi kart başvurusu ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi 1 Kasım itibariyle yürürlüğe giren “Nitelikli Göç Yasası” hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Yapılan açıklamaya göre bahsi geçen yasanın bir bölümü önümüzdeki yıl mart ayında, bir bölümü ise haziran ayında uygulanmaya başlanacak. Birçok kişi "2023 Almanya mavi kart başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Almanya mavi kart başvurusu için istenen şartlar...

Almanya’ya giriş yapabilmek için geçerli bir vizenizin olması ve oturma iznine başvuracak yeterliliğe sahip olmak için 90 gün ve üzeri Almanya’da kalıp çalışmanızı sağlayan Almanya Ulusal Vizesi sahibi olmanız gerekiyor. Almanya’ya ulusal vize ile gittikten sonra ikamet edilecek yerdeki Yabancılar Dairesi’ne giderek oturma izni başvuru yapılması gerekiyor. Yeni ikametgahtaki adres kaydı (Anmeldung) ve kira sözleşmesi personele ibraz edildmelidir.

Çoğunlukla 4 yıl olarak düzenlenen oturma izninin süresi, iş sözleşmesinin süresine göre de ayarlanabilmektedir.

ALMANYA'DA KALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Almanya'da kalma şartlarına göre başvuru yapacak olan kişiler bu alandaki uzmanlığı belgelemeli ve en azından A 2 düzeyinde Almanca bilgisine sahip olmalıdır.

Mühendislik ve IT-Bilgisayar uzmanlığında, şirketler arası gelişlerde İngilizce de yetebilecek. Teklif edilen yaş sınırı 45. Ama bunun üzerinde de ihtiyaç varsa, alınabilecek.

Almanya'da 12 ay Mavi Kart'la çalışan kişiler, yapılan açıklamaya göre daha sonra oturma izni alabilecekler. Avrupa Biliği üyesi ülkelerde 90 gün Mavi Kart'la çalışan kişi, Almanya'ya gelebilecek ve 12 aylık çalışmadan sonra bağımsız oturma izni alabilecek. Öte yandan turist vizesi ile gelenler de iş başvurusu yapabilecekler. Tursit vizsei ile gelen kişiler işe kabul edilip sözleşme imzaladıkları takdirde ülkede iş vizesi ile kalabilecekler. Onlar, daha sonra ailelerini de kolayca yanlarına alabilecekler.

ALMANYA'DA İŞE ALIM YAPILACAK MESLEKLER

İmalat sektöründe uzman kişiler,

Su- kalorifer tesisatçılar,

Madencilik, inşaat ve lojistik sektöründe yetişmiş elemanlar VE bunların yöneticileri.

Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler.

Medya ve iletişim uzmanları, dil bilen gazeteciler.

Bilgisayar uzmanları, IT'ciler, her türlü bilgisayar programcıları.

Çocuk yuvası eğitmenleri. Kreş ve çocuk bakımı ile ilgilenenler.

Hemşire, hasta bakıcı, yuva eğitmeni gibi her türlü sağlık hizmeti veren yetişmiş elemanlar.

Veterinerler,

Diş hekimleri,

Eczacılar,

Öğretmenler ve eğitim sisteminde başka görevler alabilecek olanlar. Öğretmen yetiştirenler, okul yöneticileri.

Yaşlı bakım hizmeti verenler. Bu alanda meslek yapmış olanlar,

Sosyal hizmet uzmanları

Finans ve sigorta alanında uzman, yönetici kişiler.

Fizikçiler ve astronomlar,

Meteorologlar,

Kimyagerler,

Jeolog ve jeofizikçiler,

Matematikçi ve istatikçiler,

Biyolog, botanikçi, zoolog ve buna yakın meslek erbabı kişiler,

Tarım, orman ve balıkçılık alanında uzmanlar veya danışmanlar

Çevre bilimcileri, araştırmacılar,

Öte yandan Almanya, mühendislik alanında yetişmiş ve dil bilen elemanlar da arıyor.

İşte o meslekler:

İşletme ve üretim mühendisliği

İnşaat mühendisliği

Çevre koruma mühendisliği

Makine mühendisliği

Kimya mühendisliği

Maden ve metalurji mühendisliği, buna yakın uzmanlıklar

Çeşitli diğer alanlardaki mühendisler

Elektroteknik, elektronik ve telekomünikasyon alanındaki mühendisler.

Ayrıca, mühendisliğin dışında, yetişmiş dil bilen tecrübeli mimarlar da Almanya'ya gidebilecek:

Mimarlar, iç mimarlar, çevre planlamacıları ile yüksek mimarlar

Üretim ve tekstil tasarımcıları

Şehir, alan ve çevre-trafik planlamacıları

Kadastro ve ölçüm uzmanları

Grafik ve multimedya tasarımcıları.

Almanya'da sağlık alanının neredeyse her alanında ihtiyaç var.

İşte sağlık alanındaki o meslekler:

Eğitim almış veya meslek olarak yetişmiş, diplomalı- belgeli hasta bakıcıları

Eğitim almış, diplomalı- belgeli kadın doğum yardımcıları

Çevre ve iş sağlığı, hijyen- bakım uzmanları

Fizyoterapistler

Diyetisyenler, beslenme uzmanları

Konuşma ve duyma terapistleri

Ortopedistler

Sağlık alanında uzmanlığı bulunan her türlü personel.

Almanya eğitim sektöründe de, alanında uzman veya diplomalı kişiler arıyor:

Üniversite ve yüksek okul öğretim görevlileri (Ders ya da uzmanlık belirtilmiyor)

Meslek eğitimi ve meslek okullarında eğitim verebilecek kişiler

İlkokul ve ortaokul öğretmenleri

Kreş öğretmenleri ve okul öncesi hazırlık öğretmenleri, eğitmenler

Pedagoji ve öğretmen yetiştirme

Özel pedagoji uzmanları

Yabancı dil öğtermeni

Müzik öğretmeni

Sanat dersi öğretmeni

IT ve bilgisayar uzmanı yetiştiricisi

Ve diğer alanlarda yetişmiş eğitmenler

Diğer meslekler ise şu şekilde:

Sistem analizcisi

Yazılım geliştirici

İnternet sitesi ve multimedya geliştiricisi

Uygulama ve IT programcısı

Bu alanda, henüz adı konulmamış ve ihtiyaç duyulan her türlü personel.

Bilgisayar yöneticileri ve datenbank geliştiricileri

Her türlü sistem yöneticisi

Bilgisayar iletişimi, bağlantı uzmanları ve bu alanda yetişmiş her türlü personel.

Bilgisayar sistemleri ve ağ kurulumları ile ilgili her türlü personel.