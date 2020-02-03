Almanya ve Hollanda’nın mandalinası Adana’dan

Adana’da yetişen sulu ve şekerli mandalinanın başta Avrupa ülkeleri Almanya, Hollanda, Romanya olmak üzere Moldova, Belarus, Azerbaycan gibi ülkelere ihraç edildiği öğrenildi.

Türkiye’nin narenciye üretiminin 3’te 1’ni karşılayan Adana’da yılda üretilen 5 milyon ton narenciyenin 1.5 milyon tonu üretiliyor. Üretilen bu narenciyenin birçoğu yurt dışına satılıyor. Bu satılan narenciye ürünlerinin başında da mandalina geliyor. Mandalinanın yavaş yavaş sofralarda bittiği şu günlerde son ürünlerde yurt dışına gitti. 16 yıldır narenciye ihracatı yaptığını belirten 60 yaşındaki Ali Batur, son günlerde üretilen mandalinanın Avrupa ülkelerine de satıldığını söyledi. Bahçeden kilosunu 2 lira 30 kuruşa aldıklarını, 3 lira 25 kuruşa da sattıklarını anlatan Batur şöyle devam etti:

"Bizim kestiğimiz meyvelerin tamamı ihracat için hazırlanıyor. Bu ürünleri Romanya, Belarus, Almanya, Hollanda, Moldova ve Azerbaycan’a ihraç etmekteyiz. Biz kilosunu 2 lira 30 kuruşa alıyoruz, 3 ya da 3 lira 25 kuruşa satıyoruz. İç piyasada bu fiyata satmamız mümkün değil, gideceği fiyat 1 lira ya da 1 buçuk liradır. 1 yılda dış piyasaya 500 bin tona yakın satıyoruz."

