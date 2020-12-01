Almanya’da işsizlik oranı kısmi kapanmaya rağmen düştü

Kısa çalışma ödeneği başvuruları Eylül ve Ekim aylarına göre arttı.Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da Kasım ayı başında yeniden uygulamaya giren koronavirüs kısıtlamalarının etkisine rağmen işsizlik oranı düşmeye devam etti.

Nürnberg'deki Federal İstihdam Dairesi'nin (BA) açıkladığı verilere göre işsizlik oranı yüzde 0,1 azalarak yüzde 5,9'a düştü.

Kasım ayında 2 milyon 699 bin kayıtlı işsiz tespit edildi. Bu rakam bir önceki aya göre 61 bin kişilik azalma anlamına gelirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 519 bin kişilik artışa tekabül ediyor.

BA Başkanı Detlef Scheele Kasım ayındaki kısmi kapanmada işverenlerin çalışanlarını işten çıkarmak yönünde tepki vermediğini ancak kısmi kapanma nedeniyle kısa çalışma ödeneği başvurularının Eylül ve Ekim aylarına göre arttığını kaydetti. Scheele yeni işe alımlar konusunda ise işverenlerin çekimser kaldığını belirtti.

Kısa çalışma ödeneği

BA kısa çalışma ödeneğine başvuruların Kasım ayında devam ettiğini ve 1-25 Kasım arasında başvuranların sayısının 537 bine ulaştığını açıkladı.