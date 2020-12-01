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Almanya’da işsizlik oranı kısmi kapanmaya rağmen düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.12.2020 14:26 | Son Güncelleme

Almanya’da ekonomide kısmi kapanma olmasına rağmen işsizlik oranı Kasım ayında düşüş kaydetti.

Almanya’da işsizlik oranı kısmi kapanmaya rağmen düştü

Kısa çalışma ödeneği başvuruları Eylül ve Ekim aylarına göre arttı.Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da Kasım ayı başında yeniden uygulamaya giren koronavirüs kısıtlamalarının etkisine rağmen işsizlik oranı düşmeye devam etti.

Nürnberg'deki Federal İstihdam Dairesi'nin (BA) açıkladığı verilere göre işsizlik oranı yüzde 0,1 azalarak yüzde 5,9'a düştü.

Kasım ayında 2 milyon 699 bin kayıtlı işsiz tespit edildi. Bu rakam bir önceki aya göre 61 bin kişilik azalma anlamına gelirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 519 bin kişilik artışa tekabül ediyor.

BA Başkanı Detlef Scheele Kasım ayındaki kısmi kapanmada işverenlerin çalışanlarını işten çıkarmak yönünde tepki vermediğini ancak kısmi kapanma nedeniyle kısa çalışma ödeneği başvurularının Eylül ve Ekim aylarına göre arttığını kaydetti. Scheele yeni işe alımlar konusunda ise işverenlerin çekimser kaldığını belirtti.

Kısa çalışma ödeneği

BA kısa çalışma ödeneğine başvuruların Kasım ayında devam ettiğini ve 1-25 Kasım arasında başvuranların sayısının 537 bine ulaştığını açıkladı.

Alman hükümeti Mart ayında başlayan ilk kapanma kararından bu yana istihdam piyasasını desteklemek için milyarlarca euroyu kısa çalışma ödeneği için kullandı.

Federal İstihdam Dairesi'nin en son verilerine göre Eylül ayında 2,22 milyon kişiye kısa çalışma ödeneği desteği verildi. Ağustos ayında bu rakam 2,55 milyon, Nisan ayında ise 6 milyon seviyesindeydi.

4. çeyrekte daralma beklentisi

Almanya ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 8,5 büyüdüğü ancak korona krizi öncesine göre hala yüzde 4 daha düşük büyüme gösterdiğini belirten BA, Kasım ayı başından bu yana uygulanan kısıtlamaların büyümeye etkisinin dördüncü çeyrekte görüleceği kaydedildi.

Ekonomik araştırma kuruluşları Almanya ekonomisinin dördüncü çeyrekte yüzde 1 daralacağını öngörüyor. Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 9,8 küçülmüştü.

Almanya'da 2 Kasım'da yürürlüğe giren tedbirler kapsamında barlar, restoranlar, otel ve eğlence mekanları kapanmıştı. Mağazalar ve okulların açık kalmasına karar verildi. Kısmi kapanma geçen hafta verilen bir kararla 20 Aralık'a kadar uzatıldı.

AP, Reuters / SSB, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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