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Alparslan Kuytul soruşturmasında Levent Börek'e kayyum atandı! İşte diğer firmalar

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmaya yönelik soruşturma kapsamında kamuoyunda “Levent Börek” markasıyla bilinen firmanın da aralarında bulunduğu 5 şirkete kayyum atandı.

Alparslan Kuytul soruşturmasında Levent Börek'e kayyum atandı! İşte diğer firmalar
Melih Kadir Yılmaz

"Kuytulcular" yapılanmasına yönelik Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 şirket hakkında yönetim kayyumu atandı. Soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi. Sabah düzenlenen operasyonda bir dikkat çeken detaya daha ulaşıldı. Kayyum atanan şirketler arasında Levent Börek'in de olduğu belirlendi.

**Kayyum atanan şirketler şu şekilde;

Mustafa Levent Tamtürk’ün yetkilisi ve ortağı olduğu, “Levent Börek” markasını kullanan MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Ali Küreri’nin yetkilisi ve ortağı olduğu Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

İsmail Karadeniz’in yetkilisi ve ortağı olduğu Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Mahfuz Çamlı’nın yetkilisi ve ortağı olduğu Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Mustafa Fidan’ın yetkilisi ve ortağı olduğu GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Başsavcılık tarafından şirketlere ilişkin adli ve mali incelemelerin sürdüğü, Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturmasının ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alparslan Kuytul
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