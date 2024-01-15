Altaylı'dan "Fatura Mehmet Şimşek'e çıkarılıyor" çıkışı: Bahçeli'nin 'emekli zammı' talebi kulisleri hareketlendirmişti! "Gerekirse onu da harcarlar"

Emekli maaşlarında yeni düzenleme için geri sayımda yaklaşılırken bir yandan seyyanen zam sorusu da gündemde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de iddiaya göre emekli zammıyla ilgili bir talepte bulundu.

BAHÇELİ'NİN TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Bahçeli'nin emeklilere en az 7 bin TL seyyanen zam ve beraberinde kök maaşa yansıtılması şeklinde bir talebi olduğu iddiasında Bakan Şimşek'in yüksek zammın fiyat artışlarına yol açacağı ve emekli için iyi olmayacağı gerekçesiyle sıcak bakmadığı da öne sürülüyordu.

"AH ŞU MEHMET ŞİMŞEK OLMASA!"

Geniş yankı bulan bu iddiaların ardından gazeteci Fatih Altaylı da Şimşek'in kararının gerekçesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. YouTube hesabından paylaştığı videoda Altaylı konuyla ilgili şunları söyledi:

"Son derece beklenen bir durum. Sanki Mehmet Şimşek oraya uzaydan geldi, CHP'nin bakanı. AK Parti çok iyi MHP çok iyi ah şu Mehmet Şimşek olmasa. Orada Şimşek'in bu nedenle kullanılacağını da başından bu yana söylüyoruz. İyiyse Erdoğan ve Bahçeli'yi kötüyse Şimşek'e. Mehmet Şimşek'in vazifesi bu.

ŞİMŞEK NEDEN KARŞI ÇIKIYOR?

Mehmet Şimşek'in derdi ne? Şimşek EYT'ye de karşıydı. Şimşek bir ekonomist olarak meseleye insani değil, hesabi bakıyor. Diyor ki 'Biz emekli ve çalışanlara enflasyon üzerinde zam verdiğimiz müddetçe enflasyonu düşürme konusunda başarılı olamayız' bu da bilinen bir gerçek.

İSRAİL ÖRNEĞİNİ HATIRLATTI

Bunu daha önce İsrail yaşadı. İsrail maaşlara enflasyonun üzerinde zam yapa yapa sonunda ülke hiper enflasyona gitti. İsrail uzunca bir süre sonra bunun böyle olmayacağını anlayarak, bu işin yükünü çalışan kesime yıktı ve belli bir başarı elde etmeyi sağladı.

"FATURAYI BİRİ ÖDEYECEK"

Bu enflasyonun faturasını biri ödeyecek. Genelde de bu ücretli kesim olur. Şimşek de bunu bildiği için maaş artışlarını sınırlı tutarak enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor.

"BÜTÜN FATURA ŞİMŞEK'E ÇIKARILIYOR"

Siyasi olarak ise bunun bir bedeli var. Bu bedeli ne AK Parti ne de MHP ödemek istemiyor. O yüzden de sanki Mehmet Şimşek uzaydan gelmiş, başkası tarafından atanmış birisi gibi gösteriliyor. Bütün fatura Mehmet Şimşek'e çıkartılıyor. Biz aslında zam yapacağız ama Şimşek bizi size yardım etmekten alıkoyuyor gibi bir hava yaratıyorlar.

"EĞER SEÇİM ANKETLERİNE OLUMSUZ YANSIRSA..."

Bunu eğer seçim öncesinde anketlere çok olumsuz yansıdığını hissederlerse Şimşek'in bile kellesini bile almaktan çekinmeyeceklerini düşünüyorum. Ama bunu yapmayı pek istemeyebilirler. Çünkü sonrasında hiçbir şansları kalmaz. Ancak bunu da pek umursayacaklarını düşünmüyorum. Tek amaçları seçimi kazanmak çünkü. Onun için gerekirse onu da harcayabilirler ama bugün için Şimşek'in geleceğinde böyle bir tehlike görmüyorum açıkçası."