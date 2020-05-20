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‘Altın 12 ay içinde 2 bin doları test edebilir’

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.05.2020 15:48 | Son Güncelleme

Uluslararası danışmanlık şirketi Van Eck'in portföy yöneticisi Joe Foster, gelecek birkaç yılda enflasyonist bir döngü olması durumunda 12 ay içinde 2 bin doları görebileceğini söyledi.

‘Altın 12 ay içinde 2 bin doları test edebilir’

Van Eck Absolute Return Advisers Corp. portföy yöneticisi ve altın stratejisti Joe Foster, gelecek birkaç yılda enflasyonist bir döngü olması ya da öngörülmedik bir en kötü durum senaryosunun gerçekleşmesi halinde altında yükseliş bekliyor.

Foster, söz konusu koşullar altında ons altının gelecek on iki ay içerisinde 2 bin doları görebileceği ve çok daha yüksek seviyelerde işlem görmesinin beklendiğini belirtti.

BloombergHT'nin haberine göre, çarşamba günkü bir internet yayınında konuşan Foster, "Altın pandemi şokundan dolayı V şeklinde bir toparlanma kaydetti" dedi.

Foster'a göre dört ana sistemik risk altını destekleyebilir:

1- Küresel kapanmaların etkisiyle talepte görülen düşüşten kaynaklı deflasyonist ortam ve zayıf ekonomi.

2- Hem kamu hem de şirket borçları çok yüksek seviyelerde. Borçluluk seviyelerin artmaya devam etmesi durumunda daha fazla iflaslar görülebilir.

3- Finansal sisteme yüksek miktarda likidite enjeksiyonundan dolayı, ekonomi iyileştiği zaman enflasyonun 70'lere benzer bir şekilde çift haneye yükselmesi ihtimali.

4- Temsili para sistemine olan güvenin kaybolarak sistemik bir çöküşle karşı karşıya kalınması ihtimali.

Ayrıca negatif reel faizlerin de altın için olumlu olduğunu belirten Foster, "Herhangi birinin faizlerin yakında artmasını beklediğini sanmıyorum. Bu altın için çok pozitif bir ortam" dedi.

Spot piyasada işlem gören altın hafta başında 1,765.43 dolar ile ekim 2012'den beri en yüksek seviyeyi görmesinin ardından TSİ 12:10'da yüzde 0.11 artıda 1,747 dolardan işlem gördü.

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