FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın alacaklar dikkat! Analistten gram altın için 395 TL yorumu: Gram altın ne zaman yükselecek?

Altın alacaklar dikkat! Analistten gram altın için 395 TL yorumu: Gram altın ne zaman yükselecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.02.2021 12:11 | Son Güncelleme

Altın yatırımcılarının ekonomik toparlanmalara ve koronavirüs aşısı gelişmelerine odaklanması ons altın fiyatlarının 1.800 doların altına inmesine neden oldu. Aşağı yönlü eğilime devam eden altının 50 günlük hareketliliği 200 günlük ortalamanın aşağısında kalmasına çok az kaldı. Analistlerin "ölüm kavşağı" dedikleri bu harekette daha fazla kayıplar olacağı öngörülüyor. Peki gram altın nasıl bir yön izleyecek? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? İşte analistlerden altın beklentileri...

Altın fiyatları son durum altındaki hareketlenmelerden dolayı en çok merak edilen konu oldu. Koronavirüsten kaynaklanan sorunlarla boğuşan küresel piyasalarda yatırımcılar ekonomik gelişmelere ve koronavirüs aşısının etkilerine odaklandığı için ons altın 1.793 dolar seviyelerini gördü. Bugün güne 1.800 dolar seviyesi üstüne çıkan ons altının nasıl bir yön izleyeceği merak ediliyor. Bu süreçte dolar/TL'deki düşüşler ve sıkı para politikaları ile birlikte gram altın fiyatları son 6 ayın en dip seviyesini gördü. Öte yandan analistler Türk Lira'sının uzun pozisyonlar hedeflediğini açıklayarak 6,85 seviyesine kadar düşebileceğini öngördü. Bu durumu değerlendiren analistler altının düşüşüne devam edeceğini açıkladı. Yatırımcılar altın düşmeye devam edecek mi sorusuna cevap ararken uzmanlardan düşüş yorumları geldi. Peki altın fiyatları düşer mi? Altın fiyatları ne zaman yükselecek?

GRAM ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ, NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Altın fiyatları 2021 yılına başladığımızdan bu yana yüzde 5 oranında değer kaybetti ve 1.900 dolar olan ons fiyatı 1.800 dolar civarına indi. Cuma gününde ise durum biraz düzeldi, TSİ 08:42’de yüzde 0,26 yükseliş göstererek ons başına 1.798,36 dolar civarından işlem gören ons altın, şubat ayının ilk haftasını yüzde 2,65 kayıpla kapatacak gibi görünüyor. Dolar/TL kurundaki düşüşlerden etkilenen gram altın geçtiğimiz yıl Temmuz ayında gördüğü seviyeyi tekrar görerek 420 TL'nin altına indi. Bu süreçte uzmanlardan gram altın için 400 TL'nin altını göreceğine dair yorumlar geldi. Peki uzmanların gram altın beklentisi nedir?

"GRAM ALTIN 404 TL DESTEĞİNE GELMEK ÜZERE"

Stratejist Tunç Şatıroğlu, gram altının nasıl bir yön izleyeceğine dair açıklamalar yaparak, yatırımcılara öneriler vermeye devam ediyor. Gram altının 404 desteğine gelmek üzere olduğunu açıklayan Şatıroğlu;"Gram altında da göstergeler aşırı satış bölgesinde ve neredeyse eski 404 desteğine gelmek üzere. Ons için söylediklerim burada da geçerlidir." dedi.

Faizlerin burada düşmesinin ya da durmasının bir de VIX'in de artmaması durumunda altın fiyatlarının olumlu etkileneceğini aktaran Şatıroğlu, "Dolar endeksinden yükselişin sınırlı kalmasını ve altına öneml ibir etki etmemesini beklerim." dedi. Peki altın neden düşüyor?

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan birisi olan altının düşme nedenleri Şatıroğlu'nun da gündemindeydi. Şatıroğlu açıklamasında; "USD10Y ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,13'te durmuş olması altın için olumlu. VIX artınca faizler düşüyor ancak altına satış geliyordu. VIX düşünce faizler bir önceki seviyenin de üzerine çıkıyor bu da altını düşürüyordu. Fiziki alırım, sisteme güvenmem diyorsanız hem alırken hem de tutarken dikkat edecek, gerekirse kasa kiralayıp maliyetine katlanacaksınız. Başka yolu yoktur." dedi.

ALTIN YATIRIMCISINA ÖNERİDE BULUNDU

Şatıroğlu açıklamasında gram altın alırken mutlaka fiyatların kontrol edilerek satın alınması gerektiğine vurgu yaptı. Açıklamasında "Gram altın fiyatı bellidir, altını fiziki olarak alırken bu fiyatın üzerinde almanız normaldir. Elbette sarraf üzerine bir kâr koyacaktır. Ancak bu kâr bazen aşırı olabiliyor, kazıklanmamak için satın alırken gram altın fiyatını kontrol edin. Tanıdığınız güvendiğiniz yerden alın." dedi.

İşte Şatıroğlu'nun güncel altın grafik paylaşımı;

ŞAT

5 ŞUBAT 2021 GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ VE YORUMU

Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları tahminlerini araştırırken, Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarına dair beklentisini paylaştı.
Baştürk açıklamasında; "Teknik olarak negatif taraftadır. Bu hafta 100$ düştü. Bunu illaki bir tepki yükselişi olur. Gördüğüm aşağıdaki kritik seviye 1770'tir.Düşüşlerde oralardan toparlanma için bakılabilir. Gram altında ise baskı devam ediyor. İnanın aşağıda net bir şey göremiyorum. Biraz zorlamayla 395/400 TL bölgesi tepki bölgesi olabilir." dedi.

ONS ALTINDA 1.807 DOLAR SEVİYESİ ANA DESTEK OLARAK İZLENEBİLİR

Yatırım şirketi ALB Forex, güncel altın beklentisinde ons altın direnç seviyelerini 1823.00 / 1831.00 / 1842.00 olarak, ons altın destek seviyelerini ise 1817.00 / 1807.00 / 1800.00 olarak belirterek şu açıklamayı yaptı;

"Ons altın fiyatı, geçtiğimiz yıl Aralık ayından başlayan yükseliş trendinin aşağısında fiyatlanmaya başladı. Sabah saatlerinde 1823 dolar desteğinin gerisine bulunan fiyatın, 1817 ara desteğine doğru gerilediği görülüyor. Satış baskısının sürmesi halinde 1807 dolar seviyesi ana destek olarak izlenebilir. Yaşanabilecek yükselişlerde 1831 dolar direnç olarak takip edilebilir."

GRAM ALTINDA 406 LİRA SEVİYESİNE DİKKAT

ALB Forex gram altın beklentisinde 406 TL seviyesinin ana destek olarak izlenebileceğini paylaştı. ALP Forex gram altın direnç seviyelerini 422.00 / 427.50 / 431.00, gram altın destek seviyelerini ise 414.00 / 410.00 / 406.00 olarak güncelledi. ALB Forex gram altın tahmini açıklamasında ise şu açıklamayı yaptı;

"Gram altın fiyatı, 430 lira desteğini kırmasının ardından sabah saatlerinde 419 lira seviyesinden işlem görüyor. Düşüş trendi dahilinde devam eden harekette yaşanabilecek yükselişlerde 431/433 lira arasında kalan bölge ana direnç seviyesi olarak izlenebilir. Satış baskısını devam etmesi durumunda 414 ve 410 lira seviyeleri ara destek, 406 lira seviyesi ise ana destek olarak izlenebilir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Sigorta kapsamına alıyoruzSigorta kapsamına alıyoruz
2021 MTV ücretleri ne kadar?2021 MTV ücretleri ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cemal Enginyurt paylaştı! Kurtulmuş'un ziyareti tartışma yarattı
Cemal Enginyurt paylaştı! Kurtulmuş'un ziyareti tartışma yarattı
5 Şubat il il hava durumu tahminleri!
5 Şubat il il hava durumu tahminleri!
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan faiz mesajı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan faiz mesajı
Binlerce kişinin beklediği para bugün hesaplarda!
Binlerce kişinin beklediği para bugün hesaplarda!
Altın yükselişe geçti!
Altın yükselişe geçti!
Dolar yükselişle güne başladı
Dolar yükselişle güne başladı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!
ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Benzin, motorin ve LPG'ye indirim mi geliyor?
Benzin, motorin ve LPG'ye indirim mi geliyor?
Bakan duyurdu! 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacak
Bakan duyurdu! 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacak
'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'
'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PTT'den Sevgililer Günü'ne özel APS kurye ve kargo indirimi!
Sevgililer Günü'ne özel kargo indirimi!
Bakan Pekcan açıkladı: Sigorta kapsamına alıyoruz
Sigorta kapsamına alıyoruz
YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? YKS ücreti 2021
YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan faiz mesajı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan faiz mesajı
Bankaların kredi faiz oranları 5 Şubat 2021... Ziraat, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!
Bankaların kredi faiz oranları güncellendi
KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 KYK kredi ödeme tarihleri nedir? KYK bursu ve kredisi ne kadar?
KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.