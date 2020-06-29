FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın alacaklar dikkat: Uzmanından 'sahte altın' uyarısı

Altın alacaklar dikkat: Uzmanından 'sahte altın' uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.06.2020 13:51 | Son Güncelleme

Kırıkkale Kuyumcular Derneği İkinci Başkanı Adem Karapınar, düğünlerin başlamasıyla birlikte sahte altınlara da dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında düğün salonları, Mart ayında geçici süreyle faaliyetlerini durdurmuştu. Bununla birlikte pek çok çift de özel günlerini ya iptal etti ya da erteledi. Normalleşme süreciyle birlikte düğün salonlarının belirli kurallar çerçevesinde 1 Temmuz’da kapılarını açması, bazı sektörlerde hareketlilik oluşturdu.

GÜVENLİ LİMANA 'SAHTE' AYARI

Yaz aylarının gelmesinin ardından düğün sezonu da açıldı. Yatırımcılar tarafından 'güvenli liman' olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan artış da bu süreçte devam etti. Altına yatırım yapanlar, diğer yatırım araçlarına güvenenleri geride bırakırken altın fiyatlarında yılbaşından bu yana yüzde 25’e yakın da bir artış yaşandı. Güvenli limandaki yükseliş sürerken piyasadaki sahte altına dikkat çekildi. Çoğu zaman gerçeğinden dahi ayırt edilemeyen altın görünümlü takılar ve sahte altınlar hem vatandaşları hem de kuyumcuları zora sokuyor.

'PİYASALARDA HAREKETLENME TAHMİN EDİYORUZ'

Kırıkkale Kuyumcular Derneği İkinci Başkanı ve Pınar Kuyumculuk sahibi Adem Karapınar, zor bir süreç geçirdiklerini belirtti. Karapınar, “15 Mart’tan itibaren bizlerde zor bir süreç başladı ciddi anlamda. Düğünlerin olmaması, altınların birdenbire yükselmesi de etkiledi bizi. Ama önümüzdeki süreçte daha iyi olacağını düşünüyoruz. Biz pandemi sürecini atlatacağımızı düşünüyoruz. Düğün mevsimi de Temmuz’da başlıyor. Biraz hareket olacak diye tahmin ediyoruz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur” dedi.

'SAHTE ALTINLARA ÇOK DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR'

Altının ayarlarıyla oynandığını kaydeden Karapınar, “Sahte altınlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Vatandaş ister istemez kuyumcuya yutturabiliyor. Mümkün mertebe tanıdık müşterilerden alışveriş yapmakta fayda var. İster istemez insanların altın işi olmadığı için biraz daha gelen müşterilere hassasiyet gösterip yardımcı olmaya çalışıyorlar. Burada sahte altın alımına engel değil. O yüzden de dikkat etmelerinde fayda var. Ayarlarına bakmalarında fayda var. Vatandaşlar da gelsinler tanıdık kuyumcular varsa rahatlıkla gelip alışverişini yapsınlar. Kuyumcuya altını yazdırsınlar faturasını alsınlar. Bu şekilde vatandaşta kendini sağlama almış olabilir” ifadelerini kullandı.

Piyasalarda altının gram fiyatı 390 TL, çeyrek altın 650 TL, Cumhuriyet altını ise 2 bin 650 TL civarında işlem görüyor.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
19 günde bir yıllık rakam19 günde bir yıllık rakam
Altın alınır mı? 2021 altın tahminleriAltın alınır mı? 2021 altın tahminleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kıdem tazminatı kaldırıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar!

Kıdem tazminatı kaldırıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar!

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren fazla mesai kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren fazla mesai kararı

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kıdem tazminatında yeni düzenleme

Kıdem tazminatında yeni düzenleme

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020'de ÖTV indirimi gelecek mi?

2020'de ÖTV indirimi gelecek mi?

Torba teklif kabul edildi!

Torba teklif kabul edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı otoparkı temmuzda yüzde 50 indirimli olacak

İstanbul Havalimanı otoparkı temmuzda yüzde 50 indirimli olacak

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı

Bakan duyurmuştu! Ödemeler bugün başladı

19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı

19 günde bir yıllık rakam

Ekonomik güven endeksi 73,5'e çıktı

Ekonomik güven endeksi 73,5'e çıktı

HAK-İŞ’ten ve Türk-İş'ten kıdem tazminatı

HAK-İŞ’ten ve Türk-İş'ten kıdem tazminatı

Emekliler bayram ikramiyesinde artış istiyor

Emekliler bayram ikramiyesinde zam bekliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.