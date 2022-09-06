FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın alacaklar dikkat! Uzmanından ’sahte altın’ uyarısı

Altın alacaklar dikkat! Uzmanından ’sahte altın’ uyarısı

06.09.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte sahtecilik de artmaya başladı. Vatandaşların tercih ettiği yatırımların başında gelen altının sahtesi ve gerçeğini bir bakışta anlamanın zor olduğunu belirtilirken, uzmanlarından altın alacak olanlara dikkatli olunması tavsiyesinde bulunuldu.

Altın alacaklar dikkat! Uzmanından ’sahte altın’ uyarısı

İzmir Yeni Foça‘da kuyumcu esnafı olan İbrahim Betus, vatandaşlar altın alırken nelere dikkat etmeli, sahte altın nasıl anlaşılır sorularına açıklık getirdi. Betus, “Toplumumuzun merak ettiği konularda biri de gerçek altın ile sahte altın nasıl anlaşır? Vatandaşlar altın alırken bazı önemli noktalara dikkat etmelidir. Altının içinde ayarı, patenti ve TSE Belgesi olmalıdır. Güvendiğiniz kuyumculardan alışveriş yapmaya ve fatura talep etmeye dikkat edilmeli” dedi.

a1eef9cb-edb4-4f64-a2ed-adcb2656c952

KUYUMCULAR SAHTE ALTIN İLE GERÇEK ALTINI NASIL AYIRT EDERLER?

Kuyumcuların tecrübeli olmasının yanı sıra bir takım altın testi yöntemleri olduğunu ifade eden İbrahim Betus, “Mıknatıs yönetimi, mihenk taşına sürtme ve ayar suyu testi ile altın kesme testleri kuyumcular tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Mıknatıs gerçek altını çekmez ancak içinde başka materyaller varsa çeker, mihenk taşına sürtme yönteminde altın taş üzerinde sarı rengini bırakır ve ayar suyu ile temizlenmeye çalışıldığında sarı renk kaybolmaz. Kesme yönteminde ise altın kesilerek tekrar ayar suyu ile test edilerek kaplama olup olmadığı veya içerisinde herhangi bir başka materyal olup olmadığı anlaşılır “ diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borcu olan 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor! İcra affıyla ilgili merak edilenler....Borcu olan 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor! İcra affıyla ilgili merak edilenler....
Benzin ve motorine zam geliyor! Benzin ve motorine zam geliyor!
Maaş promosyonlarına ‘enflasyon’ ayarıMaaş promosyonlarına ‘enflasyon’ ayarı
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

O cenazede ortaya çıktılar! İşte son halleri...

O cenazede ortaya çıktılar! İşte son halleri...

‘5 aydır düşüyor’ derken… Yeni zamlar yolda!

‘5 aydır düşüyor’ derken… Yeni zamlar yolda!

İkinci el araçta ‘pes artık’ dedirten olay!

İkinci el araçta ‘pes artık’ dedirten olay!

Memur ve emekliler dikkat!

Memur ve emekliler dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat şoke etti

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat şoke etti

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Yılın en iyi laptopları burada! Hafifliği, kalitesi ve hızlılığıyla öne çıkan en iyi laptoplar

Yılın en iyi laptopları burada! Hafifliği, kalitesi ve hızlılığıyla öne çıkan en iyi laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.