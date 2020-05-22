FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın alım satımlarına vergi geldi iddiası

Altın alım satımlarına vergi geldi iddiası

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.05.2020 08:57 | Son Güncelleme

Bankalardaki vadesiz hesaplardan altın ve diğer kıymetli maden alımı kambiyo vergisi kapsamına alındı. Buna göre, bazı altın alım-satım işlemlerinden binde 2 oranında vergi alınacak.

Altın alım satımlarına vergi geldi iddiası

Bir bankacılık kaynağının Reuters'a verdiği bilgiye göre; Hazine tarafından dün bankalara gönderilen yazıda, vadesiz veya yatırım hesabından yapılan altın ve gümüşün de aralarında bulunduğu kıymetli maden alımlarının artık kambiyo işlemi olarak değerlendirileceği belirtildi.

Buna göre fiziki teslimat olmaksızın yapılan kıymetli maden satım işlemlerinden, döviz alım satımında uygulandığı gibi binde 2 oranına kambiyo muamele vergisi alınacak.

Bu karar ile aynı gün BDDK da 100 gram ve üzeri altın alımına bir gün valör uygulama kararı almıştı.

(Reuters)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?' Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?'
Haftanın son gününde dolar ne kadar oldu?Haftanın son gününde dolar ne kadar oldu?
Kimse bilmiyor ama SGK'dan çift maaş almak mümkün!Kimse bilmiyor ama SGK'dan çift maaş almak mümkün!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı

12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı

BDDK'dan altın alımı için yeni karar

BDDK'dan altın alımı için yeni karar

Milyonlarca vatandaş o vergi için ödediği paraları iade alabilecek!

Milyonlarca vatandaş o vergi için ödediği paraları iade alabilecek!

Faiz indirip, 3 ay ertelediler

Faiz indirip, 3 ay ertelediler

'Salgının ekonomiye etkisi daha az olacak'

'Salgının ekonomiye etkisi daha az olacak'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Swap ve swap anlaşması nedir?

Swap ve swap anlaşması nedir?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

OGM personel alımı başvuru şartları belli oldu!

OGM personel alımı başvuru şartları belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
66 şirket 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne alındı

66 şirket 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne alındı

İTO Başkanı Avdagiç: Üretimimizi koronavirüsten 4 antikor koruyacak

İTO Başkanı Avdagiç: Üretimimizi koronavirüsten 4 antikor koruyacak

Altın fiyatları 22 Mayıs: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte günün ilk rakamları...

Dolar kaç TL oldu? Bugün (22 Mayıs) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Haftanın son gününde dolar ne kadar oldu?

Bakan Pekcan duyurdu: Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önü açıldı

Bakan Pekcan'dan Çin'e ihracat açıklaması

TCMB'den 9 toplantıda 1575 baz puanlık indirim

TCMB'den 9 toplantıda 1575 baz puanlık indirim

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.