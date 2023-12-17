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Altın alınmalı mı satılmalı mı? Uzman isimden yeni yıl öncesi kritik uyarı! O rakama işaret etti

17.12.2023 15:25 | Son Güncelleme:
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Yeni yıla kısa bir zaman kala altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Sürekli olarak rekor tazeleyen gram altın geçtiğimiz haftayı rekor seviyelerde kapattı. Yarın piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başlayacağı merak ediliyor. Tüm bunların yanı sıra altın alıp satmak isteyenler yeni yıl öncesi nasıl bir yol izlemesi gerektiğini araştırıyorlar. Konuya dair kritik bir açıklama Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi...

Altın alınmalı mı satılmalı mı? Uzman isimden yeni yıl öncesi kritik uyarı! O rakama işaret etti

Uzun ve kısa vadeli yatırımcılar son dakika altın fiyatlarını ve piyasaların durumunu merak ediyorlar. Yeni yıl öncesi dolar, euro ve altın fiyatlarındaki değişiklik anbean takip ediliyor. 2024 öncesi yatırımlarına yön vermek isteyenler sürekli olarak rekor tazeleyen altın karşısında ne yapması gerektiğini bilmiyor. Bu konuda yatırımcıların kafasında 'Altın alınmalı mı satılmalı mı?' gibi bir soru yer alıyor.

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Her hafta yeni bir rekor tazeleyen gram altın TL fiyatı cuma günü yeni bir rekor tazeleyerek 1.977 lira seviyesinde haftayı kapattı. Yarın piyasaların yeniden hareketlenmesi ile birlikte gram altın fiyatının nasıl seyredeceği merak ediliyor.

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ALTIN ALINMALI MI SATILMALI MI?

Uzun vadeli yatırımcısına hep kazandırdığı söylenen altının 2024'te nasıl bir grafik izleyeceğine dair beklenen açıklama Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Memiş; 'Yıla 1.115 lira seviyesinden başlayan gram altın fiziki tarafta kapalıçarşı piyasasında veya kuyumcularda 1.977 lira seviyesine kadar yükselerek yine 2023 yılının şampiyonu olan en fazla kazandıran yatırım aracı oldu' dedi.

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Yeni yılda altın alıp satmak isteyenlerin ne yapmasını gerektiğini de söyleyen Memiş; '2024 yılında yine her ay düzenli olarak rekor tazeleyen bir gram altın karşımızda olacak.

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2024 yılındaki 2.700 lira seviyesiyle alakalı beklentim devam ediyor. Özellikle gram altın yatırımcısı 2.000 lira seviyesinin altındaki rakamsal değerleri alım fırsatına çevirebilir. Elinde altın bulunduran yatırımcısı da satmak için acele etmemeli. Gram altındaki bu yükselişler yine devam edecek.' ifadelerini kullandı.

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