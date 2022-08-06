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Altın araştırması yatırımcıyı heyecanlandırdı! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? ‘Jeopolitik belirsizlik yüzde 13…’

06.08.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın yatırımcıları için oldukça hareketli bir hafta geride kaldı. ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın ve gram altın fiyatları yüzde 1’in üzerinde düşüş yaşadı. Tüm bunların yanında jeopolitik riskler artarken altın fiyatları için uzman isimden yeni bir değerlendirme geldi. Altın için jeopolitik risk priminin önemini açıklayan uzmanlar, yapılan araştırmalar sonucunda jeopolitik belirsizliğin altın fiyatlarını ortalama yüzde 13 artırabileceğini ifade etti.

Altın araştırması yatırımcıyı heyecanlandırdı! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? ‘Jeopolitik belirsizlik yüzde 13…’

Altın fiyatları ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisine odaklanmıştı. ABD'de tarım dışı istihdam, Temmuz ayında 528 bin ile beklentilerin iki katından fazla geldi. ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası altında kayıp hızlandı. Yüzde 1’in üzerinde değer kaybeden ons altın 1770 dolar seviyelerine kadar geriledi. Gram altın fiyatları ise 17,98 TL’ye kadar yükselen ancak kalıcılık sağlayamayan dolar/TL kurunun da etkisiyle yüzde 1 kayıpla 1034 liradan 1023 liraya kadar geriledi.

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Cuma günü yaşanan düşüş hafta geneline bakıldığında yatırımcısını üzmedi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,71 kazançla 1.021,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,71 artışla 6.842 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.663 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.675 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları ise yüzde 0,21 değer kazanarak 17,9580 liraya yükseldi, euro yüzde 0,04 düşüşle 18,2510 liraya geriledi.

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YATIRIMCI GÜVENLİ LİMAN ARIYOR

Mart ayında, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi yatırımcıları güvenli liman varlıkları aramaya sevk etti. Bu nedenle altın fiyatları, kısa bir süreliğine 2.000 doların üzerine çıktı. Saldırı devam etse de, güvenli liman olarak altına olan ilgi, daha büyük ölçekli bir savaş tehdidinin azalmasıyla son aylarda azaldı. Bununla birlikte, belirgin olmasa da, bazı analistler altın piyasasında hala sağlam bir güvenli liman teklifi olduğunu söylüyor.

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1970’lerin sonlarından beri altının risk primini takip eden Murenbeeld & Co.’da Araştırma Başkanı olan Chantelle Schieven, Falkland Adası Savaşı, Birinci Körfez Savaşı, 11 Eylül terör saldırıları, Rusya’nın doğu Ukrayna’daki Kırım bölgesini ilhakı ve Kuzey Kore nükleer füze tehdidi gibi olaylara altın fiyatlarının nasıl tepki verdiğini araştırdı. Schieven’in araştırmasının sonucunda jeopolitik belirsizliğin altın fiyatlarını ortalama yüzde 13 artırabileceği ortaya çıktı.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Bununla birlikte Schieven, jeopolitik güvenli liman talebiyle ilgili sorunun sürdürülebilir olmadığını da dile getirdi. Uzman isim tehdit azaldığında, altının kazançlarından hızla vazgeçmesi mümkün olduğunu ancak bu jeopolitik belirsizlik döneminin daha sürdürülebilir olduğu için farklı olduğunu da sözlerine ekledi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yükselen enflasyonu daha da kötüleştirdiğini belirten Schieven, ayrıca gıda ve enerji fiyatlarının olağanüstü bir hızla yükselmesiyle küresel ekonomiyi resesyona soktuğunu açıklıyor.

“DOLARIN BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GÜCÜ…”

Schriever, bu belirsizliğin altının artan faiz oranlarına ve doların benzeri görülmemiş gücüne dayanmasına yardımcı olduğunu kaydediyor. ABD dolarının 20 yılın en yüksek seviyesine çıkması ve euro ile pariteye ulaştı. Altın piyasası 1.700 dolardan destek aldı. Ayrıca Schieven, Federal Rezerv’in Mart ayından bu yana faiz oranlarını yüzde 2,25 artırdığını söylüyor. Bu bağlamda, Schieven, şu değerlendirmeyi yapıyor:

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“ABD doları ve faiz oranlarına bakıldığında altın fiyatlarının çok daha düşük olması gerekiyor. Öyle görünmeyebilir, ancak risk primi bu yıl altın fiyatlarının desteklenmesinde önemli bir rol oynadı. Güvenli liman talebi nedeniyle altın fiyatları yükselmeye devam edecek. Mart ayının altının jeopolitik risk primindeki tek artış olduğuna ikna olmadık.”


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