ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP! 4 Kasım 2022 Cuma güncel altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Öte ayndan Dolar ve Euro'nun yanı sıra yüzde 20 yükselişle önceki kapanışını 20,8341 TL'den yapan İngiliz Sterlin'i 20,8172 TL alış, 20,8510 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, 4 Kasım 2022 Cuma güncel altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Kasım 2022 günü güncel altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 904,48 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 989,43 TL alış, 907,01 TL satış fiyatından işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 712,05 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 712,19 TL alış, 712,36 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 648,13 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 541,46 TL alış, 648,47 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

4 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

4 Kasım Cuma günü altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 975,41 TL üzerinden yapan gram altın 982,99 liradan alınıyor, 983,17 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.464,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.451,00 liradan alınıyor, 6.515,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.244,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.218,00 liradan alınıyor, 3.262,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.621,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 4 Kasım itibariyle 1.618,00 liradan alınıyor, 1.634,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 4 Kasım günü 6.430,00 TL alış, 6.495,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

