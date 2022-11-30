ALTIN BİLEZİK FİYATLARI GÜNCEL! 30 Kasım Çarşamba 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Öte yandan önceki kapanışını yüzde 0,03 artışla 18,6377 TL'den yapan Dolar geçtiğimiz gün 18,6323 TL alış, 18,6432 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki,bugün 14 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 30 Kasım 2022 Çarşamba günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatlarında son durum...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 960,06 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 958,29 TL'den alınırken 966,85 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

18 ayar altın bilezik önceki kapanışını 767,89 TL'den yaptı.

18 Ayar altın bilezik bugün 764,79 TL'den alınırken 764.89 TL'den el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 630,39 TL'den yapan 14 gram altın bileziğin alışı 580,71 TL, satışı ise 692,85 TL oldu.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI İSLAM MEMİŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Fiziki olarak da teslim alınabilecek Altın Sertifikaları, Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda işlem görmeye başladı. Piyasa uzmanı ünlü isim İslam Memiş, bu yatırım aracının gram altına alternatif olduğunu ifade ederek, “Alım-satım makas aralığı yüzde 5. Bankalar gibi değil” uyarısında bulundu.

“Gram altının alternatifi geldi, hem kar üzerinden vergilendirme yok hem de kapınıza kadar getiriliyor” ifadelerini kullanan İslam Memiş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Darphane sadece madeni para basmıyor, sikke altınlar da basıyor. Cumhuriyet, çeyrek altını, reşat altını... Yakın tarihte farklı sikkeler basarak kaldığı yerden yoluna devam edecek. 'Bu nedir' diye soruyor insanlar, kafa karışıklığı var. Sertifikalar bildiğin sertifika. Bu sertifikalardan (5 ton altın karşılığı) 500 milyon adet piyasaya sürüldü”

