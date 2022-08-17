Altın bilezik fiyatları ne kadar? 17 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

17 Ağustos tarihli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Haftanın üçüncü gününde binlerce altın yatırımcısı bileziklerin gram fiyatlarını internette araştırmaya başladı. Peki, asltın bilezik fiyatları ne kadar? 2 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 948,07 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 939,70 TL, satışı ise 948.41 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 750,30 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 747,13 TL'den alınıyor ve 747,24 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 679,12 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 567,89 TL, satışı 680,16 TL oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.021,97'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.026,58 lira satış fiyatı 1.026,73 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.774,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.711,00 TL satış fiyatı 6.787,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.398.00 TL'den yapan yarım altın, 3.356,00 TL alış 3.405,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.699,00 TL seviyesinde yapmıştı. 17 Ağustos itibariyle 1.683,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.702,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.701,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.779,00 TL

