Altın bilezik fiyatları ne kadar? 17 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

17 Ağustos tarihli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Haftanın üçüncü gününde binlerce altın yatırımcısı bileziklerin gram fiyatlarını internette araştırmaya başladı. Peki, asltın bilezik fiyatları ne kadar? 2 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?
Önceki gün kapanışını 948,07 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 939,70 TL, satışı ise 948.41 TL oldu.
Önceki gün kapanışını 750,30 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 747,13 TL'den alınıyor ve 747,24 TL'den satılıyor.
Önceki gün kapanışını 679,12 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 567,89 TL, satışı 680,16 TL oldu.
Önceki kapanışını 1.021,97'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.026,58 lira satış fiyatı 1.026,73 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.774,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.711,00 TL satış fiyatı 6.787,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 3.398.00 TL'den yapan yarım altın, 3.356,00 TL alış 3.405,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.699,00 TL seviyesinde yapmıştı. 17 Ağustos itibariyle 1.683,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.702,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.701,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.779,00 TL
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