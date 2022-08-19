14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının ne kadar olduğu, altın bilezik yatırımı yapan ya da altın bilezik alacak olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Düğünlerde en çok tercih edilen takı araçları arasında bulunan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış satış rakamları belli oldu. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 19 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 667,80 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 563,31 TL, satışı 677,15 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 745,72 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 745,60 TL'den alınıyor ve 745,77 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 943,81 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 932,68 TL, satışı ise 948,36 TL oldu.

