FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın bilezik fiyatları ne kadar? 19 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ne kadar? 19 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

19.08.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları, yaz aylarında düğünlerin çok olması nedeniyle en çok alım ve satımı yapılan yatırım araçları arasında bulunuyor. Düğün sezonunda vatandaşların en çok tercih ettiği 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış satış fiyatları merak konusu oldu. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 19 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ne kadar? 19 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının ne kadar olduğu, altın bilezik yatırımı yapan ya da altın bilezik alacak olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Düğünlerde en çok tercih edilen takı araçları arasında bulunan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış satış rakamları belli oldu. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 19 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

bilezik altın

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 667,80 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 563,31 TL, satışı 677,15 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 745,72 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 745,60 TL'den alınıyor ve 745,77 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 943,81 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 932,68 TL, satışı ise 948,36 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgür Demirtaş'tan 'faiz' isyanı: "Şimdi daha günahkarız"Özgür Demirtaş'tan 'faiz' isyanı: "Şimdi daha günahkarız"
Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değiştiBir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti
İmamoğlu "Önemli duyurumuzdur" diyerek paylaştı!İmamoğlu "Önemli duyurumuzdur" diyerek paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
altın bilezik Altın bilezik fiyatları 14 ayar altın bilezik fiyatları 22 ayar altın bilezik 22 ayar altın bilezik fiyatı 18 ayar altın bilezik fiyatları 22 ayar altın bilezik alış satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Türkiye’de bulundu! Dev altın rezervi: Tam 20 bin ons…

Türkiye’de bulundu! Dev altın rezervi: Tam 20 bin ons…

Özgür Demirtaş'tan 'faiz' isyanı: "Şimdi daha günahkarız"

Özgür Demirtaş'tan 'faiz' isyanı: "Şimdi daha günahkarız"

Benzin yüzde 6, motorin ise yüzde 5...

Benzin yüzde 6, motorin ise yüzde 5...

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Özrü kabahatinden büyük! ''Seks işçisi sandım''

Özrü kabahatinden büyük! ''Seks işçisi sandım''

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.