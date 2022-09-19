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Altın bilezik fiyatları ne kadar? 19 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

19.09.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ne kadar, sorusunun yanıtı 19 Eylül 2022 Pazartesi günü birçok kişi tarafından merak edildi. Öte yandan TC. Merkez Bankası faiz kararı da Perşembe günü açıklanacak. Altın fiyatlarındaki hareketlilik altın bilezik fiyatlarında değişikliklere neden oluyor. Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 19 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın bilezik fiyatları...

Altın bilezik fiyatları ne kadar? 19 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 19 Eylül 2022 Pazartesi günü merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Eylül 2022 Pazaartesi günü 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 916,50 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 911,72 TL, satışı ise 920,87 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 717,93 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 715,58 TL'den alınıyor ve 715,72 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 655,23 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 550,40 TL, satışı 660,54 TL oldu.

19 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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19 Eylül Pazartesi günü haftanın birinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 983,47 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 979,75 lira satış fiyatı 979,94 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.537,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.479,00 TL satış fiyatı 6.573,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.281,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.239,00 TL alış ve 3.296,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.641,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 19 Eylül itibariyle 1.624,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.648,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.478,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.569,00 TL

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