Altın bilezik fiyatları ne kadar? 23 Mayıs 2023 Salı 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

Altın bilezik fiyatları düğün sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette güncel fiyatları öğrenmek için sorgulama yapıyor. Öte yandan Altın fiyatları, 23 Mayıs 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. İşte, 23 Mayıs 2023 Salı günü 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 757,30 TL'den alınıyor ve 910,69 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 913,58 TL iken satışı ise 913,74 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.256,87 TL'den alınırken 1.271,98 TL'den satılıyor.

