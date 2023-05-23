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Altın bilezik fiyatları ne kadar? 23 Mayıs 2023 Salı 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

23.05.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri düğün sezonunun gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Öte yandan Dolar son kapanışını 19.8353 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.8311 liradan, satış fiyatı ise 19.8397 liradan işlem görüyor. Peki, bugün altın bilezik fiyatı ne kadar? İşte, 23 Mayıs 2023 Salı 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Altın bilezik fiyatları ne kadar? 23 Mayıs 2023 Salı 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

Altın bilezik fiyatları düğün sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette güncel fiyatları öğrenmek için sorgulama yapıyor. Öte yandan Altın fiyatları, 23 Mayıs 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. İşte, 23 Mayıs 2023 Salı günü 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

kapak foto altın

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 757,30 TL'den alınıyor ve 910,69 TL'den satılıyor.

altın bilezik fiyatları23

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 913,58 TL iken satışı ise 913,74 TL oldu.

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22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.256,87 TL'den alınırken 1.271,98 TL'den satılıyor.

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Altın bilezik fiyatları

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