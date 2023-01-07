FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN BİLEZİK fiyatları ne kadar? 7 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

ALTIN BİLEZİK fiyatları ne kadar? 7 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

07.01.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların kapalı olduğu bugünde de altın fiyatları merak ediliyor. Altın alıp satmak isteyen vatandaşlar bilezik gramının ne kadar olduğunu araştırıyorlar. Gram altın geçtiğimiz günlerde 1.100 lirayı geçerek tarihi rekor seviyeyi görmüştü. Peki, ALTIN BİLEZİK fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 7 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı...

ALTIN BİLEZİK fiyatları ne kadar? 7 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

7 Ocak 2023 cumartesi günü altın fiyatları merak ediliyor. Bugün altın alıp satmayı düşünenler son dakika altın fiyatlarını takip ediyorlar. Yeni yılda yükseliş kaydeden altın uzun vadede yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Peki, bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

**ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN 2

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 630,95 TL'den alınıyor ve 760,74 TL'den satılıyor.

ALTIN BİLEZİK

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 796,56 TL iken satışı ise 914,00 TL oldu.

ALTIN BİLEZİK2

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.039,54 TL'den alınırken 1.109,31 TL'den satılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylık 2 bin 421 verilecek! Hazine resmen duyurdu!Aylık 2 bin 421 verilecek! Hazine resmen duyurdu!
Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu! Faiz oranları ve vade sürelerini tek tek açıkladıErdoğan "Müjde" diyerek duyurdu! Faiz oranları ve vade sürelerini tek tek açıkladı
Kamu işçilerine ikramiye tarihi netleştiKamu işçilerine ikramiye tarihi netleşti
Anahtar Kelimeler:
altın bilezik altın son dakika fiyatları altın bilezik alış satış

En Çok Okunan Haberler

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Müge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

Müge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

Doğal gaz fiyatları ucuzlayacak mı? Bakan Dönmez açıkladı

Doğal gaz fiyatları ucuzlayacak mı? Bakan Dönmez açıkladı

‘Sanat eseri' gibi satış! TOGG’un fiyatı için hesaplar değişti

‘Sanat eseri' gibi satış! TOGG’un fiyatı için hesaplar değişti

10 bin, 20 bin hatta 50 bin TL... Bankalar yarışa girdi! Promosyon...

10 bin, 20 bin hatta 50 bin TL... Bankalar yarışa girdi! Promosyon...

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.