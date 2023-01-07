ALTIN BİLEZİK fiyatları ne kadar? 7 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

7 Ocak 2023 cumartesi günü altın fiyatları merak ediliyor. Bugün altın alıp satmayı düşünenler son dakika altın fiyatlarını takip ediyorlar. Yeni yılda yükseliş kaydeden altın uzun vadede yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Peki, bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

**ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 630,95 TL'den alınıyor ve 760,74 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 796,56 TL iken satışı ise 914,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.039,54 TL'den alınırken 1.109,31 TL'den satılıyor.

