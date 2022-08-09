Altın bilezik fiyatları 9 Ağustos 2022 Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Düğünlerde en çok tercih edilen takı araçları arasında yer alan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış satış rakamları belli oldu. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 9 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 682,67 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 568,83 TL, satışı 680,93 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 752,86 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 751,26 TL'den alınıyor ve 751,42 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 953,13 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 943,88 TL, satışı ise 951,82 TL oldu.

