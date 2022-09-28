Altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Eylül 2022 güncel 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatları 28 Eylül 2022 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi konuya ilişkin internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ve detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 903,12 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 895,17 TL, satışı ise 905,92 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 702,99 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 708,21 TL'den alınıyor ve 708,35 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 649,74 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 540,68 TL, satışı 649,67 TL oldu.

28 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

28 Eylül Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 965,91 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 965,18 lira satış fiyatı 965,36 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.479,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.381,00 TL satış fiyatı 6.485,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.263,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.191,00 TL alış ve 3.258,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1,632,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 28 Eylül itibariyle 1.602,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.630,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.381,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.486,00 TL

