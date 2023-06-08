ALTIN BİLEZİK FİYATLARI ne kadar, kaç TL? 8 Haziran 2023 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

Altın bilezik fiyatları 8 Haziran 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Öte yandan dolar son kapanışını 23,3021 TL'den yaptı. Dolar bugün 23,2981 TL alış, 23,3061 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Yüzde 2.93'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 25.4096 TL'den yapan euro şu anda 25.1436 TL alış ve 25.6756 TL satış fiyatına sahip. 8 Haziran 2023 Perşembe gününün altın bilezik fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 813,47 TL'den alınıyor ve 981,72 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 1.064,29 TL iken satışı ise 1.064,46 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.326,73 TL'den alınırken 1.349,08 TL'den satılıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (8 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 8 Haziran 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.450,96 TL'den yapan gram altın bugün 1.458,10 TL alış, 1.458,36 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.708,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.573,00 liradan alınıyor, 9.776,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.869.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.779,00 liradan alınıyor, 4.903,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.434,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 8 Haziran itibariyle 2.383,00 liradan alınıyor, 2.452,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 8 Haziran günü 9.842.60 TL alış, 9,688,85 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

