FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 15 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 15 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

15.09.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Düğünlerde en çok tercih edilen takı araçları arasında bulunan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış satış rakamları belli oldu. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 15 Eylül 2022 Perşembe ne kadar oldu? İşte yanıtı...

Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 15 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ne kadar, sorusunun yanıtı düğününden kalma bilezikleri bozdurmak isteyen veya sevdiklerine 22 ayar altın bilezik takmak isteyen vatandaşlar tarafından internette sorgulanıyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle altın bilezik fiyatlarında değişikliklere neden oluyor. Peki 15 Eylül Perşembe 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın bilezik fiyatları...

bilezik altın 2

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 553,58 TL, satışı 661,16 TL'den satılmakta.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 740,97 TL'den alınıyor ve 741,44 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 913,81 TL, satışı ise 943,51 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT bekleyenler için kritik ‘asgari ücret’ detayıEYT bekleyenler için kritik ‘asgari ücret’ detayı
Anahtar Kelimeler:
altın bilezik 14 ayar 22 ayar 18 ayar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den olay boşanma açıklaması! Mehmet Dinçerler'den takı kararı

Hadise'den olay boşanma açıklaması! Mehmet Dinçerler'den takı kararı

Flaş iddia! Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Flaş iddia! Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladı

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

Ziraat Bankası duyurdu: Düşük faizli kredi süresi 1 yıl daha uzatıldı

Ziraat Bankası duyurdu: Düşük faizli kredi süresi 1 yıl daha uzatıldı

Altın ve dolar için geri sayım başladı!

Altın ve dolar için geri sayım başladı!

Ve bugün resmen başladı! Otomobil satışlarında yeni dönem

Ve bugün resmen başladı! Otomobil satışlarında yeni dönem

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Yaşaması mucize! Metronun kapısını açıp boşluğa işemeye çalıştı

Yaşaması mucize! Metronun kapısını açıp boşluğa işemeye çalıştı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.