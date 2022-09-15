Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 15 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ne kadar, sorusunun yanıtı düğününden kalma bilezikleri bozdurmak isteyen veya sevdiklerine 22 ayar altın bilezik takmak isteyen vatandaşlar tarafından internette sorgulanıyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle altın bilezik fiyatlarında değişikliklere neden oluyor. Peki 15 Eylül Perşembe 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 553,58 TL, satışı 661,16 TL'den satılmakta.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 740,97 TL'den alınıyor ve 741,44 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 913,81 TL, satışı ise 943,51 TL oldu.

