ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP! 1 Kasım 2022 Salı güncel 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Altın bilezik fiyatları 1 Kasım 2022 Salı günü yapılacak olan FED faiz kararı toplantısı öncesi vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Euro 1 Kasım Salı günü 18.4150 TL alış, 18,4750 TL satış fiyatından el değiştiriyor. İngiliz Sterlin'i bugün 21,4556 TL alış, 21,5135 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Öte yandan bugün gerçekleştirilecek olan toplantı yarın da yapılacak ve FED faiz kararı saat 21.00'de açıklanacak. Peki, 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 1 Kasım 2022 Salı günü güncel altın bilezik fiyatları ve detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 918,49 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 896,76 TL alış, 905,14 TL satış fiyatından işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 713,11 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 713,51 TL alış, 713,86 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 649,28 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 544,24 TL alış, 650,88 TL satış fiyatından işlem görüyor.

1 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

1 Kasım Salı günü altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 976,87 TL üzerinden yapan gram altın 980,19 liradan alınıyor, 980,40 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.476,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.436,00 liradan alınıyor, 6.494,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.249,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.218,00 liradan alınıyor, 3.257,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.624,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 1 Kasım itibariyle 1.613,00 liradan alınıyor, 1.628,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 1 Kasım günü 6.435,00 TL alış, 6.493,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED faiz toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısında alınacak olan FED faiz kararının, 2 Kasım saat 21.00'da açıklanması bekleniyor.

KASIM AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ

FED, 2022 içerisinde birçok kez faiz artırımı yaptı. Kasım ayında gerçekleştirilecek toplantıda da faiz artırımı yapılacağı öngörülüyor. Politika faizinin 75 baz puan artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal veriyor.



