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ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 10 Kasım 2022 Perşembe 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar?

10.11.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem günü olan 10 Kasım'da vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Dolar, 10 Kasım 2022 Perşembe günü sabah saatlerinde 18,60 TL bandının hemen altındaki hareketlerini sürdürüyor. Euro ise bugün 18,6426 alış fiyatı, 18,6857 satış fiyatıyla el değiştiriyor. Peki, 10 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 10 Kasım 2022 Perşembe günü altın bilezik fiyatları...

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 10 Kasım 2022 Perşembe 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Kasım 2022 Perşembe günü merak konusu oldu. Dolar ve Euro'nun yanı sıra önceki kapanışını 21,2077 TL'den gerçekleştiren Sterlin bugün 21,1991 TL alış, 21,2163 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Peki, 10 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 936,20 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 930,88 TL alış, 939,29 TL satış fiyatından işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 743,18 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 743,89 TL alış, 744,05 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 670,31 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 561,78 TL alış, 671,86 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

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10 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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10 Kasım Perşembe günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.018,06 TL üzerinden yapan gram altın 1.022,84 liradan alınıyor, 1.023,03 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.685,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.652,00 liradan alınıyor, 6.717,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.354,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.325,00 liradan alınıyor, 3.370,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.676,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Kasım itibariyle 1.667,00 liradan alınıyor, 1.683,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 10 Kasım günü 6.642,00 TL alış, 6.707,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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