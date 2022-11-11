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ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP! 11 Kasım 2022 Cuma 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar, kaç TL?

11.11.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada bu hafta için takip edilecek direnç seviyesinin 1038 TL seviyesi olduğunu belirtip 1038 TL seviyesi kırıldıktan sonra yukarıda 1060 TL seviyesi olduğunu belirtti. Memiş, konuşmasını "Beklediğimiz tarihi zirvelere yıl sonu gelmeden ulaşmış olacağız." diyerek sonlandırdı. 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları araştırılıyor. İşte altın bilezik fiyatları...

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP! 11 Kasım 2022 Cuma 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in sözlerinin ardından birçok kişi bugün 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları için internette araştırma yapıyor. İşte 11 Kasım 2022 Cuma günü güncel altın bilezik fiyatları...

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 936,20 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 941,14 TL alış, 954,04 TL satış fiyatından işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 743,18 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 744,99 TL alış, 745,10 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 685,65 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 570,01 TL alış, 684,83 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

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11 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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11 Kasım Cuma günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.043,51 TL üzerinden yapan gram altın 1.042,60 liradan alınıyor, 1.042,79 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.839,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.737,00 liradan alınıyor, 6.837,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.431,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.369,00 liradan alınıyor, 3.430,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.715,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 11 Kasım itibariyle 1.690,00 liradan alınıyor, 1.714,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 11 Kasım günü 6.734,00 TL alış, 6.833,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN FİYATLARI AÇIKLAMASI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki hareketliliğe ilişkin, sosyal medya hesabı Youtube'dan önemli açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Bizim bu hafta için takip edeceğimiz direnç seviyesi 1038 lira seviyesiydi. 1038 lira seviyesi kırıldıktan sonra yukarıda 1060 lira seviyesi var. Ondan sonra da 1090 seviyesi var. Daha sonraki süreçlerde 1100'lü rakamları konuşmaya devam edeceğiz. Beklediğimiz tarihi zirvelere yıl sonu gelmeden ulaşmış olacağız. Bunlar asıl beklediğimiz yükselişler değil. Sizlere bir sözüm vardı: 'Gram altın/TL fiyatı yurt içi piyasalarda 1200 lira seviyesini görmeden ben altın yükseldi demeyeceğim.'"

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