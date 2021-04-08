Altın bilezik fiyatlarında son durum | 8 Nisan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

Altın bilezik gram fiyatları son günlerde hareketli fiyatlarını durgunluğa bıraktı. Geçtiğimiz haftadan beri büyük dalgalanmalar göstermeyen altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekiyor. 22 ayar altın bilezik dün kapanışta, 417 TL seviyelerinde bulunurken, 14 ayar altın bilezik ise günü 260,41 seviyesinde kapattı. 8 Nisan günü 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI Güne 421,50 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 8 Nisan itibarıyla %0,23 artışla 423,78 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 414,66, en yüksek 417,75 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 417,03 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 423,78 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI Güne 344,89 ile başlayan 18 Ayar Altın, 8 Nisan itibarıyla %0,18 artışla 346,71 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 331,91, en yüksek 334,39 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 333,51 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 346,71 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI Güne 268,23 ile başlayan 14 Ayar Altın, 8 Nisan itibarıyla %0,18 artışla 269,65 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 259,16, en yüksek 261,10 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 260,41 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 269,65 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 453,19 TL // SATIŞ: 457,01 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ: 734,99 TL // SATIŞ: 750,13 TL

YARIM ALTIN FİYATI ALIŞ: 1.469 TL // SATIŞ: 1.501 TL

TAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 2.940 TL // SATIŞ: 2.973 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI ALIŞ: 2.981 TL // SATIŞ: 2.981 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI ALIŞ: 3.024 TL // SATIŞ: 3.058 TL