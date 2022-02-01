Altın biriktirenler, altına yatırım yapacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: Şubat'ta büyük düşüş mü var?

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salı günü altın fiyatları konusundaki araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Gram altın fiyatı üzerinde etkili olan ons altın fiyatı Fed’in faiz kararı sonrası sert düşüş yaşamıştı. Karar sonrası altın gram fiyatı küresel altın fiyatları ve dolar/TL kurundaki düşüşü takip etti. Bu hafta altın fiyatları ne kadar? Gram altının seyriyle ilgili uzman isimlerden yorumlar geldi. 1 Şubat gram altın fiyatı ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları...

ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk FOMC toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi sabit bırakırken Mart ayında varlık alımlarının sonlandırılmasının ardından politika faizinin artırılacağı sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamada para politikasının gidişatının ekonomik gelişmeler doğrultusunda şekilleneceğini ifade ederken Mart toplantısında faizi artırma niyetinde olduklarını ve bunu yapmak için uygun koşulların oluştuğunu belirtti.

ONS ALTIN

Analistler, şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının altının ons fiyatını baskılamayı sürdürdüğünü ifade etti. Ons altın, Fed'den gelen açıklamalar sonrasında ABD doları endeksinin 1,5 yılın en yüksek seviyesini görmesiyle sert bir düşüş yaşmış ve 1800 doların altına gerilemişti. Dün 1778 dolara kadar gerileyen ons altın haftanın ikinci gününde 1801 dolara kadar tırmandı. Analistler altının ons fiyatı için 1760 doların destek 1810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

RİSK İŞTAHI AZALIYOR

“Fed’in şahin tonu piyasada risk iştahını azaltıyor” diyen TD Securities analistleri, Ukrayna’da artan bir çatışma riskine rağmen güvenli liman akışlarının da baskı altında kaldığını ve yatırımcıların sığınması için çok az yol bıraktığını belirterek, “Kıymetli metaller kompleksinin bu bağlamda sermaye çekmek için mücadele etmesini bekliyoruz” dedi.

GRAM ALTIN

Altının gram fiyatı haftaya düşüşle başlamasının ardından küresel altın fiyatlarındaki ve dolar/TL kurundaki düşüşten nasibini alarak 767 liraya kadar çekildi. Günü 777 liradan kaparan gram altın 1 Şubat Salı günü ise yüzde 1 değer kaybı ile 771 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1274 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 222 liradan alıcı ile buluşuyor.

ŞUBAT AYINDA ALTIN HANGİ BANT ARALIĞINDA DENGELENECEK?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Şubat ayında altın fiyatlarının hangi bant aralığında dengeleneceğine ilişkin yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Dolar/TL kurunda düşüşler gördük. Beraberinde altının gram fiyatında 765 lira seviyelerine kadar sarkmalar oldu. Yaklaşık 3 haftadır yatırımcıya 720-750 lira bant aralığını işaret ediyorum. Hatta kademeli alımlarda yüzde 25 alım için bekleyenlerin bu bant aralığında alım yapmasını söylemiştim. Dolar kurundaki öngördüğüm geri çekilme ile altının gram fiyatı bu rakamları takip etmeye devam edecek.”

“ŞUBAT SAKİN GEÇECEK, MART AYININ HİKÂYESİ AYRI”

Piyasaları Mart ayına kadar sakin bir havanın beklediğini işaret eden İslam Memiş, “Bugünkü gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuz zaman Şubat ayının biraz daha rahat geçmesini bekliyorum. Şubat ayında Türkiye’nin dış politika açısından oldukça önemli bir gündemi olacaktır. Birçok ülke ile görüşmeler olacak. Bunun pozitif etkilerini de büyük bir ihtimalle göreceğiz. Bu etkilenme ile birlikte altın ve dolar kurunda öngördüğüm geri çekilmenin Şubat ayı boyunca devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu gelişmeler kesinlikle Şubat ayını kapsıyor. Mart ayında ayrı bir fiyatlama ve ayrı gelişmeler göreceğiz. Martın hikayesi ayrı olacak” diye konuştu.



